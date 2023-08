Calciomercato oggi (12 agosto): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Carlos Augusto all’Inter

Siamo ormai a una settimana esatta dal via ufficiale della nuova stagione (si inizierà sabato prossimo, il 19 agosto con gli anticipi delle ore 18.30 tra Frosinone e Napoli e tra Empoli e Verona) e il calciomercato estivo in vista della Serie A 2023-2024 entra sempre più nel vivo. Le squadre si stanno muovendo in maniera sempre più decisa e concreta sui rispettivi obiettivi, con acquisti, cessioni e trattative che si fanno sempre più febbrili. Anche nella giornata odierna qualcosa di importante è successo, ma tutto viene monopolizzato dal caso-Samardzic che sembra avere frenato in entrata all’Inter. Nerazzurri che, però, hanno messo nero su bianco con Carlos Augusto, salutando Gosens. Andiamo a scoprire, squadra per squadra, le novità delle 20 squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di calcio.

TABELLONE CALCIOMERCATO ESTIVO 2023

ATALANTA

ACQUISTI

Carnesecchi (p, Cremonese) f.p.

Scamacca (a, West Ham)

El Bilal Tourè (a, Almeria)

Mitchel Bakker (c, Bayer Leverkusen)

Gollini (p, Napoli) f.p.

Zortea (d, Sassuolo) f.p.

Miranchuk (c, Torino) f.p.

Cambiaghi (a, Empoli) f.p.

Kolasinac (d)

Adopo (c, Torino)

Masi (d, Triestina)

CESSIONI

Cittadini (d, Monza)

Boga (a, Nizza)

Pessina (c, Monza)

Sportiello (p, Milan) f.c.

Lammers (a, Rangers)

Gollini (p, Napoli)

Mazzocchi (a, Cosenza)

Zuccon (c, Cosenza)

TRATTATIVE

Hien (d, Verona)

Holm (d, Spezia)

Isaksen (a, Midtjylland)

Singo (d, Torino)

BOLOGNA

ACQUISTI

Posch (d, Hoffenheim) risc.

Zirkzee (a, Bayern Monaco) risc.

Moro (c, Dinamo Mosca) risc.

Van Hoojdonk (a, Heerenveen) f.p.

Beukema (d, AZ Alkmaar)

El Azzouzi (c, Saint-Gilloise)

CESSIONI

Medel (c, svincolato) f.c.

Sansone (a, svincolato) f.c.

Kyriakopoulos (d, Sassuolo) f.p.

Cambiaso (d, Juventus) f.p.

Kasius (d, Az Alkmaar)

TRATTATIVE

Lukebakio (a, Hertha Berlino)

Gudmundsson (a, Genoa)

Audero (p, Sampdoria)

Doig (d, Verona)

Miranchuk (c, Atalanta)

Kyriakopoulos (d, Sassuolo)

Desplanches (p, Vicenza)

Beruatto (d, Pisa)

Stach (c, Mainz)

CAGLIARI

ACQUISTI

Di Pardo (d, Juventus) risc.

Sulemana (c, Hellas Verona)

Jankto (c, Getafe)

Scuffet (p, Cluj)

Augello (d, Sampdoria)

Shomurodov (a, Roma)

CESSIONI

Cragno (p, Monza)

Walukiewicz (d, Empoli)

Marin (c, Empoli)

Barreca (d, Sampdoria)

Bellanova (d, Torino)

TRATTATIVE

Prati (c, Spal)

Ferrari (d, Sassuolo)

Veroli (d, Catanzaro)

Palomino (d, Atalanta)

Helander (d, Rangers)

Douvikas (a, Utrecht)

EMPOLI

ACQUISTI

Luperto (d, Napoli) risc.

Caprile (p, Napoli)

Walukiewicz (d, Cagliari) risc.

Caputo (a, Sampdoria) risc.

Grassi (c, Parma)

Marin (c, Cagliari)

La Mantia (a, SPAL) f.p.

Ranocchia (c, Juventus)

Maldini (a, Milan)

Gyasi (a, Spezia)

CESSIONI

Vicario (p, Tottenham)

Asllani (c, Inter)

Bajrami (c, Sassuolo)

Stulac (c, Palermo)

Pjaca (a, Juventus) f.p.

Marin (c, Cagliari) f.p.

Akpa Akpro (c, Lazio) f.p.

Cambiaghi (a, Atalanta) f.p.

Satriano (a, Inter) f.p.

Parisi (d, Fiorentina)

TRATTATIVE

Beruatto (d, Pisa)

Cancellieri (a, Lazio)

Carboni (d, Monza)

FIORENTINA

ACQUISTI

Sabiri (c, Sampdoria) f.p.

Yerry Mina (d, Everton) f.c.

Arthur (c, Juventus)

Parisi (d, Empoli)

Infantino (c, Rosario Central)

Nzola (a, Spezia)

Christensen (p, Herta Berlino)

CESSIONI

Maleh (c, Lecce)

Zurkowski (c, Spezia)

Venuti (d, svincolato) f.c.

Saponara (a, svincolato) f.c.

Terzic (d, Salisburgo)

Krastev (d, Catanzaro)

Bianco (c, Reggiana)

TRATTATIVE

Ngonge (a, Verona)

Livakovic (p, Colonia)

Orsolini (a, Bologna)

Sutalo (d, Dinamo Zagabria)

Murillo (d, Corinthians)

Hien (d, Verona)

FROSINONE

ACQUISTI

Mazzitelli (c, Monza) risc.

Romagnoli (d, Lecce)

Ricci (c, Karagumruk) f.p.

Kvernadze (a, FC Kolkheti)

Vettorel (p, Monopoli) f.p.

Harroui (c, Sassuolo)

Marchizzia (d, Sassuolo)

Turati (p, Sassuolo)

Cuni (a, Bayern Monaco)

CESSIONI

Mulattieri (a, Inter)

Cotali (d, svincolato) f.c.

Turati (p, Sassuolo) f.p.

Ravanelli (d, Cremonese) f.p.

Lucioni (d, Lecce) f.p.

Frabotta (d, Juventus) f.p.

Sampirisi (d, Monza) f.p.

Kone (c, Torino) f.p.

Moro (a, Sassuolo) f.p.

Marcianò (p, svincolato) f.c.

Matarese (a, svincolato) f.c.

R. Insigne (a, Palermo)

TRATTATIVE

Johnsen (a, Venezia)

Bonfanti (a, Modena)

Palumbo (c, Ternana)

Papastathopoulos (d, Olympiacos) f.c.

Alemao (a, Internacional)

Ferizaj (c, Shamrock Rovers)

Fiorillo (p, Salernitana)

Manaj (a, Watford)

De Winter (d, Juventus)

GENOA

ACQUISTI

Martin (d, svincolato)

Messias (c, Milan)

De Winter (d, Juventus)

Thorsby (c, Union Berlino)

Retegui (a, Genoa)

Martinez (p, Lipsia) risc.

Puscas (a, Reading) risc.

Dragusin (d, Juventus) risc.

Favilli (a, Ternana) f.p.

Cassata (c, Ternana) f.p.

Besaggio (c, Juventus Under 23) f.p.

Leali (p, Ascoli) f.p.

Puscas (a, Reading) f.p.

Biraschi (d, Fatih Karagumruk) f.p.

CESSIONI

Salcedo (a, Inter) f.p.

Criscito (d, svincolato) f.c.

Haps (d, Venezia) f.p.

Buksa (a, Wsg Tirol)

Sturaro (c, svincolato)

Cassato (c, Spezia)

TRATTATIVE

Zanoli (d, Napoli)

Barrios (c, Zenit)

Lirola (d, Olympique Marsiglia)

Corrado (d, Inter)

Miretti (c, Juventus)

Papastylianou (a, Pafo FC)

INTER

ACQUISTI

Thuram (a, M’Gladbach) f.c.

Sommer (p, Bayern Monaco)

Carlos Augusto (d, Monza)

Di Gennaro (p, Gubbio)

Cuadrado (c, Juventus)

Bisseck (d, Aarhus)

Asllani (c, Empoli) risc.

Mulattieri (a, Frosinone)

Sensi (c, Monza) f.p.

Agoumé (c, Troyes) f.p.

Satriano (a, Empoli) f.p.

Fabbian (c, Reggina) f.p.

Lazaro (d, Torino) f.p.

Radu (p, Auxerre) f.p.

Stankovic (p, Volendam) f.p.

Salcedo (a, Genoa) f.p.

Vanheusden (d, AZ Alkmaar) f.p.

Colidio (a, Tigre) f.p.

Acerbi (d, Lazio)

Frattesi (c, Sassuolo)

CESSIONI

Dzeko (a, Fenerbahce) f.c.

Gosens (d, Union Berlino)

Lukaku (a, Chelsea) f.p.

Pinamonti (a, Sassuolo)

Skriniar (d, svincolato) f.c.

Gagliardini (c, svincolato) f.c.

Dalbert (d, svincolato) f.c.

Bellanova (d, Cagliari) f.p.

Pirola (d, Salernitana)

D’Ambrosio (d) f.c.

Brozovic (c, Al-Nassr)

Mulattieri (a, Sassuolo)

V. Carboni (c, Monza)

Colidio (a, River Plate)

Fabbian (c, Udinese)

TRATTATIVE

Samardzic (c, Udinese)

Arnautovic (a, Bologna)

Audero (p, Sampdoria)

Balogun (a, Arsenal)

Morata (a, Atletico Madrid)

Beto (a, Udinese)

Taremi (a, Porto)

JUVENTUS

ACQUISTI

Milik (a, Marsiglia) risc.

Cambiaso (d, Bologna) f.p.

Lu. Pellegrini (d, Lazio), f.p.

Arthur (c, Liverpool) f.p.

McKennie (c, Leeds) f.p.

Zakaria (c, Chelsea) f.p.

Rovella (c, Monza) f.p.

Frabotta (d, Frosinone) f.p.

Ranocchia (c, Monza) f.p.

Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.

Weah (c-a, Lille)

Facundo Gonzalez (d, Valencia)

CESSIONI

Di Maria (a, svincolato) f.c.

Cuadrado (d, svincolato) f.c.

Paredes (c, Psg) f.p.

Kulusevski (c, Tottenham)

Dragusin (d, Genoa)

Di Pardo (d, Cagliari)

Ranocchia (c, Empoli)

Akè (a, Udinese)

Pellegrini (d, Lazio)

Rovella (c, Lazio)

TRATTATIVE

Holm (d, Spezia)

Lukaku (a, Chelsea)

Castagne (d, Leicester)

Carlos Augusto (d, Monza)

LAZIO

ACQUISTI

Cancellieri (a, Hellas Verona) risc.

Pellegrini (d, Juventus)

Rovella (c, Juventus)

Rovella (c, Juventus) Isaksen (a, Midtjylland)

Castellanos (a, New York City)

Akpa Akpro (c, Empoli) f.p.

Raul Moro (a, Real Oviedo) f.p.

Jony (c, Gijon) f.p.

Kamenovic (d, Sparta Praga) f.p.

A. Anderson (c, San Paolo) f.p.

CESSIONI

Romero (a, Milan)

Radu (d, svincolato) f.c.

Durmisi (d, svincolato ) f.c.

Pellegrini (d, Juventus) f.p.

Milinkovic-Savic (c, Al-Hilal)

Raul Moro (a, Real Valladolid)

Escalante (c, Cadice)

TRATTATIVE

Zanotti (d, Inter)

Ricci (c, Torino)

Orsolini (a, Bologna)

Veerman (c, Psv)

Paredes (c, Psg)

Kerkez (d, Az Alkmaar)

André Silva (a, Lipsia)

Grifo (a, Friburgo)

Politano (a, Napoli)

Zielinski (c, Napoli)

LECCE

ACQUISTI

Maleh (c, Fiorentina) risc.

Almqvist (a, Rostov)

Pongracic (d, Wolfsburg) risc.

Venuti (d, Fiorentina) f.c.

Smajlovic (d, Taby FK)

Rafia (c, Pescara)

CESSIONI

Lucioni (d, Palermo)

Hjulmand (c, Sporting Lisbona)

Umtiti (d, Barcellona) f.p.

Oudin (a, Bordeaux) f.p.

Colombo (a, Milan)

Falcone (p, Sampdoria)

Pongracic (d, Wolsfbsurg) f.p.

Romagnoli (d, Frosinone)

TRATTATIVE

Nasti (a, Milan)

Pongracic (d, Wolsfbsurg)

Sepe (p, Salernitana)

Ramadani (c, Aberdeen)

MILAN

ACQUISTI

Raveyre (p, svincolato)

Pulisic (a, Chelsea)

Sportiello (p, svincolato)

Colombo (a, Lecce)

Loftus-Cheek (c, Chelsea)

Romero (a, Lazio) f.c.

Jimenez (d, Real Madrid)

Okafor (a, Salisburgo)

Jimenez (d, Real Madrid)

Reijnders (Az Alkmaar)

Chukwueze (a, Villarreal)

Musah (c, Valencia)

CESSIONI

Bakayoko (c, Chelsea) f.p

Brahim Diaz (c, Real Madrid) f.p.

Ibrahimovic (a, svincolato) f.c.

Dest (d, Barcellona), f.p.

Vranckx (c, Wolfsburg) f.p.

Tatarusanu (p, svincolato) f.c.

Maldini (a, Empoli)

Gabbia (d, Villareal)

Rebic (a, Besiktas)

TRATTATIVE

Morata (a, Atletico Madrid)

Calafiori (d, Basilea)

MONZA

ACQUISTI

Izzo (d, Torino) risc.

Gagliardini (c, Inter) f.c.

Cittadini (d, Atalanta)

Pessina (c, Atalanta) risc.

Petagna (a, Napoli) risc.

Cragno (p, Cagliari) risc.

Pablo Marì (d, Arsenal) risc.

Caprari (a, Hellas Verona) risc.

Sampirisi (d, Frosinone) f.p.

V. Carboni (c, Inter)

D’Ambrosio (d, Inter) f.c.

CESSIONI

Mazzitelli (c, Frosinone)

Marrone (d, svincolato) f.c.

Marlon (d, Shakhtar Donetsk) f.p.

Rovella (c, Juventus) f.p.

Sensi (c, Inter) f.p.

Ranocchia (c, Juventus) f.p.

Cragno (p, Sassuolo)

TRATTATIVE

Okoli (d, Atalanta)

Ostigard (d, Napoli)

Umtiti (d, Barcellona) f.c.

Soulé (a, Juventus)

NAPOLI

ACQUISTI

Simeone (a, Hellas Verona) risc.

Cajuste (c, Reims)

Natan (d, Bragantino)

Raspadori (a, Sassuolo) risc.

Zanoli (d, Sampdoria) f.p.

Gollini (p, Atalanta)

CESSIONI

Petagna (a, Monza)

Luperto (d, Empoli)

Gollini (p, Atalanta) f.p.

Ndombele (c, Tottenham) f.p.

Bereszynski (d, Sampdoria) f.p.

Kim (d, Bayern Monaco)

TRATTATIVE

Milenkovic (d, Fiorentina)

Le Normand (d, Real Sociedad)

Beto (a, Udinese)

Hancko (d, Feyenoord)

Orsolini (a, Bologna)

Veiga (c, Celta Vigo)

Kilman (d, Wolverhampton)

Koch (d, Leeds)

Itakura (d, M’gladbach)

ROMA

ACQUISTI

Ndicka (d, Eintracht) f.c.

Aouar (c, Lione) f.c.

Perez (c, Celta Vigo) f.p.

VIllar (c, Getafe) f.p.

Shomurodov (a, Spezia) f.p.

Vina (d, Bournemouth) f.p.

Reynolds (d, Westerloo) f.p

Kristensen (d, Leeds)

Llorente (d, Leeds)

CESSIONI

Kluivert (a, Bournemouth)

Tahirovic (c, Ajax)

Wijnaldum (c, Psg) f.p.

Llorente (d, Leeds) f.p.

Camara (c, Olympiakos) f.p.

Coric (c, svincolato) f.c.

Bianda (d, svincolato) f.c.

Volpato (a, Roma)

Missori (d, Roma)

Perez (c, Celta Vigo)

TRATTATIVE

Morata (a, Atletico Madrid)

Zapata (a, Atalanta)

Choupo-Moting (a, Bayern Monaco)

Marcos Leonardo (a, Santos)

Cakir (p, Trabzonspor)

Renato Sanches (c, Psg)

SALERNITANA

ACQUISTI

Dia (a, Villarreal) risc.

Candreva (c, Sampodoria) risc.

Pirola (d, Inter) risc.

CESSIONI

Piatek (a, Hertha) f.p.

Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.

Troost-Ekong (d, Watford) f.p.

TRATTATIVE

Sohm (c, Parma)

Cancellieri (a, Lazio)

Zanoli (d, Napoli)

Nzola (a, Spezia)

Hjelde (d, Leeds)

Miretti (c, Juventus)

Nicolussi Caviglia (c, Juventus)

Facundo Gonzalez (d, Juventus)

SASSUOLO

ACQUISTI

Pinamonti (a, Inter) risc.

Mulattieri (a, Inter)

Lipani (c, Genoa)

Mulattieri (a, Inter)

Cragno (p, Monza)

Bajrami (c, Empoli) risc.

Kyriakopoulos (d, Bologna) f.p.

Turati (p, Frosinone) f.p.

Moro (a, Frosinone) f.p.

Volpato (a, Roma)

Missori (d, Roma)

CESSIONI

Traoré (a, Bournemouth)

Raspadori (a, Napoli)

Zortea (d, Atalanta) f.p.

Rogerio (d, Wolfsburg)

Muldur (d, Fenerbahce)

Ciervo (a, Sudtirol)

Harroui (c, Frosinone)

Turati (p, Frosinone)

Marchizza (d, Frosinone)

Frattesi (c, Inter)

TRATTATIVE

Zortea (d, Atalanta)

Gudmundsson (a, Genoa)

Musah (c, Valencia)

Prati (c, Spal)

Vasic (c, Padova)

Carboni (d, Monza)

TORINO

ACQUISTI

Popa (p, Voluntari) f.c.

Vlasic (c, West Ham)

Ilic (c, Verona) risc.

Kone (c, Frosinone) f.p.

Bellanova (d, Cagliari)

Radonjić (a, Olympique Marsiglia) risc.

Haveri (d, Rimini)

Tameze (c, Hellas Verona)

CESSIONI

Izzo (d, Monza)

Ola Aina (d, svincolato) f.c.

Adopo (c, svincolato) f.c.

Gravillon (d, Reims) f.p.

Vlasic (c, West Ham) f.p.

Miranchuk (c, Atalanta) f.p.

Lazaro (d, Inter) f.p.

TRATTATIVE

Mateta (a, Crystal Palace)

Malinovskyi (c, Marsiglia)

Soppy (d, Atalanta)

Vlasic (c, West Ham)

Holm (d, Spezia)

Doig (d, Hellas Verona)

UDINESE

ACQUISTI

Brenner (a, Cincinnati)

Zemura (d, Bournemouth)

Kamara (d, Watford) f.p.

Quina (c, Watford)

Zarraga (c, Atletich Bilbao) f.c.

Camara (c, Huddersfield)

Lucca (a, Pisa)

Akè (a, Juventus)

CESSIONI

Udogie (d, Tottenham) f.p.

Samardzic (c, Inter)

Arslan (c, Melbourne City) f.c.

Martins (a, Watford)

Nestorovski (a, svincolato) f.c.

Pereyra (c, svincolato) f.c.

Zeegelar (d, svincolato) f.c.

TRATTATIVE

Baniya (d, Karagumruk)

Bergvall (c, Djurgarden)

Fabbian (c, Inter)

HELLASVERONA

ACQUISTI

Duda (c, Colonia) risc.

Saponara (c, Fiorentina) f.c.

Braaf (a, Borussia Dortmund) risc.

Mboula (a, Maiorca)

CESSIONI

Ilic (c, Torino)

Gaich (a, Cska Mosca) f.p.

Verdi (a, Torino) f.p.

Caprari (a, Monza)

Simeone (a, Napoli)

Sulemana (c, Cagliari)

Cetin (d, Ankaragugu)

TRATTATIVE

Khlusevich (c, Spartak Mosca)

Troost-Ekong (d, Watford)

Destro (a, Empoli) f.c

Tavsan (a, Nec)

Bonazzoli (a, Salernitana)

Foto: LaPresse