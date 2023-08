Calciomercato oggi (10 agosto): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. De Laurentiis chiude per Osimhen, Zakaria saluta la Juventus

Altre tre settimane ed il calciomercato italiano chiuderà i battenti. La serie A si muove per rinforzarsi: vediamo i movimenti più interessanti di questo 10 agosto.

Nelle stesse ore in cui il Napoli ufficializza l’arrivo di Jens Cajuste, centrocampista dal Reims che dovrebbe ricoprire il ruolo di vice Zambo Anguissa, Aurelio De Laurentiis chiude la porta alle sirene arabe per Victor Osimhen. Ai microfoni di Sky Sport ha ricordato come il nigeriano abbia ancora due anni di contratto, provando così a resistere alla tentazione dei milioni sauditi.

L’Inter completa il suo pacchetto portieri con Emil Audero. L’estremo difensore ventiseienne arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, non è stata però comunicata la cifra per cui i nerazzurri possono assicurarsi il calciatore a titolo definitivo.

La Juventus si muove perlopiù in uscita. Tornato alla base dopo un anno di prestito al Chelsea, Denis Zakaria è destinato a lasciare nuovamente il bianconero: tutto fatto con il Monaco, che sborserà venti milioni di euro per acquistare lo svizzero.

La Fiorentina ha annunciato l’arrivo di M’Bala Nzola dallo Spezia, arriva a titolo definitivo dallo Spezia dopo 94 presenze e 35 reti (26 in Serie A) con i liguri, e quello del portiere Oliver Christensen, che metterà in discussione la titolarità di Terracciano fra i pali. Per l’altro centravanti, non è più sicuro l’approdo in viola di Lucas Beltran: nelle ultime ore si registra il tentativo di inserimento della Roma, che avrebbe pareggiato l’offerta economica fatta al River Plate ma garantendo una percentuale sulla rivendita più alta.

I giallorossi si muovono molto nel mercato straniero, soprattutto sui giovani. A fine luglio era stato ufficializzato l’arrivo del giovane Julen Jon Guerrero, figlio del Julen Guerrero bandiera dell’Athletic Bilbao negli anni ’90, ora invece è il turno dell’argentino Ricky Solbes dal Defensa y Justicia, attaccante classe 2006. Intanto ceduto ufficialmente Roger Ibanez, il brasiliano vola in Arabia all’Al-Ahli.

Federico Bonazzoli cambia aria: il centravanti scuola Inter passa all’Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto dalla Salernitana. L’attaccante di Manerbio non è mai riuscito a prendersi con Paulo Sousa, dopo essere stato protagonista della prima, storica salvezza della Salernitana con 10 reti nel 2021/2022. Agli ordini di Marco Baroni potrà lottare per un posto da titolare.

Il Bologna si accaparra le prestazioni dell’ala Dan Ndoye, in arrivo dal Basilea. 12 reti e 15 assist negli ultimi due anni in Svizzera, i felsinei sborseranno nove milioni di euro più altri due di bonus, per lui anche tre assist nelle prime quattro partite giocate con la maglia rossoblù. Il Genoa invece è vicinissima a chiudere per Junior Messias, l’esterno brasiliano dovrebbe sostenere domani le visite mediche.

Foto: Lapresse