Chi sta spendendo più soldi sul mercato? Inter e Milan scatenate, la Juventus è alla finestra. E il Napoli…

La sessione estiva del calciomercato 2023 procede spedita: dal 1° luglio si è entrati ufficialmente nel vivo e sono tante le voci di mercato così come le trattative in atto o concluse. E proprio guardando i movimenti delle squadre di Serie A, concentriamoci su quelli che sono i club più attivi da dieci giorni (e anche più) a questa parte. Iniziamo subito citando le due milanesi e in particolare l’Inter. I nerazzurri da praticamente due settimane, sia nel mercato in entrata che in uscita, non hanno tregua.

CALCIOMERCATO SERIE A

LE DUE MILANESI ATTIVE

Il colpo Frattesi è un esempio: prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo, 33 milioni (6 subito) più 5 bonus più obbligo di riscatto che scatta a febbraio 2024 più il 10 per cento da eventuale futura vendita. Un investimento importante dunque; e importante è stato anche l’acquisto di Thuram giunto però a parametro zero anche se l’Inter gli ha assicurato un contratto di 5 anni da 6 milioni di euro netti a stagione. Non va dimenticato poi il riscatto a titolo definitivo di Francesco Acerbi dalla Lazio. Operazione da 4 milioni di euro. In uscita, invece, spiccano gli addii di Dzeko e Brozovic, e tra qualche giorno ci sarà quasi sicuramente quello di Onana che approderà al Manchester United.

Passiamo poi al Milan. In entrata possiamo registrare l’arrivo di Loftus-Cheek a seguito dell’accordo con il Chelsea sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 18,5 milioni di sterline (circa 21,5 milioni di euro), bonus compresi. E ancora l’approdo in rossonero di Romero dalla Lazio; arrivato a parametro zero, gli è stato offerto un un contratto di 5 anni con ingaggio da 800mila euro a stagione. Troviamo inoltre, e sempre a parametro zero, l’approdo di Sportiello dall’Atalanta. In uscita poi, il proscenio lo ha calcato Tonali con il trasferimento al Newcastle: nelle casse del Milan arriveranno circa 80 milioni di euro, bonus inclusi.

LA JUVENTUS NON RESTA A GUARDARE…

Anche la Juventus, dopo l’annata non indimenticabile e soprattutto travagliata, ha iniziato e sta proseguendo in maniera attiva sul mercato. Lo dimostrano la riconferma di Milik, visti i 6.3 milioni di euro pagati più 1.1 milioni di eventuali bonus, e anche l’arrivo di Weah. “L’acquisizione a titolo definitivo […], a fronte di un corrispettivo di 10,3 milioni pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori fino ad un massimo di 1,0 milione. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di 2,1 milioni al verificarsi di determinati obiettivi e/o condizioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2028″. Queste le cifre ufficiali dell’operazione.

NAPOLI E LAZIO SPENTE, ROMA A ZERO MA SVEGLIA

Chi invece ancora è rimasto in penombra è il Napoli di De Laurentiis. In uscita c’è stata una grandissima plusvalenza rappresentata dalla cessione di Kim al Bayern Monaco. Ai partenopei andranno i 60 milioni della clausola pagata dai bavaresi. In entrata invece, fatica a spiccare il volo il mercato napoletano, salvo il riscatto di Raspadori e quello di Simeone. Anche la Lazio si è mossa veramente poco e l’unica trattativa in corso, per giunta in uscita, sembra essere quella di Milinkovic-Savic.

In casa Roma invece, seppur a parametro zero, sono arrivati Ndicka e Aouar, due colpi importanti. L’Atalanta infine, si è mostrata svelta e sveglia: arrivo a a titolo definitivo di Kolasinac per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, e anche quello di Bakker, altro colpo da circa 10 milioni di euro. Vedremo dunque, nelle prossime settimane, come si muoveranno le società di Serie A e se ci saranno nuovi risvolti.

Foto: LaPresse