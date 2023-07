Calciomercato oggi (11 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Milinkovic-Savic a un passo dall’Arabia: può aprire il domino a centrocampo

Giornata di calciomercato quantomeno fiacca per la Serie A, almeno in entrata. Mentre in uscita si potrebbe vivere un terremoto mica male.

Siamo ormai vicinissimi all’addio all’Italia di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio ha detto sì all’offerta dei sauditi dell’Al-Hilal, disposti a versare 40 milioni nelle casse biancocelesti e 20 stagionali al centrocampista serbo. Lotito proverebbe poi a tentare Piotr Zielinski, entrato nell’ultimo anno di contratto con il Napoli, ma attratto anche lui dalle sirene arabe.

E se il Napoli cedesse il polacco, tornerebbe prepotentemente di moda la candidatura di Lazar Samardzic per il centrocampo azzurro anche se c’è sempre l’intrigo Koopmeiners. Al momento Rudi Garcia richiede in primis un playmaker di riserva, individuato in Maxime Lopez del Sassuolo. In avanti, in caso di addio di Lozano, salgono le quotazioni di Jesper Karlsson, ala di fantasia capace di giocare su entrambi i lati.

Il Milan tenta di avvicinarsi a Tijjani Reijnders, centrocampista tuttofare dell’AZ Alkmaar, ma al momento gli olandesi non si smuovono dalla valutazione di 25 milioni. I rossoneri potrebbero fare ulteriore cassa con la cessione di Charles De Ketelaere, che al momento ha estimatori sia in Premier League che in Italia, con l’Atalanta che osserva interessata.

Inter ancora alla ricerca di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea ma che ha preso qualche giorno di permesso proprio per spingere i nerazzurri a formulare una nuova offerta per il suo ritorno a Milano, data ultima il 17 luglio. Intanto Robin Gosens ha molto mercato in Germania, Wolfsburg parecchio interessato. Soldi per arrivare forse a Otavio del Porto, che ha una clausola di 40 milioni di euro, su di lui anche la Juventus tra le altre.

Il Verona si rifà l’attacco con Jordi Mboula; cresciuto nelle giovanili del Barcellona, non ha trovato fortuna tra Francia (Monaco) e Belgio (Cercle Bruges), finendo poi al Maiorca. Dopo l’ultima stagione al Racing Santander, in Segunda Division, da 6 reti in 35 presenze, si è svincolato dalla squadra delle Baleari per firmare un accordo con i gialloblù.

Intanto il Monza pensa a Samuel Umtiti per il pacchetto difensivo, ma non è detto che lo stesso Verona, forte di Marco Baroni in panchina, non possa tentare lo svincolato francese. Torino interessatissimo a Josh Doig proprio del Verona, ma potrebbe perdere Perr Schuurs dopo un solo anno, visto l’interesse del Liverpool.

