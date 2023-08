Calcio, Serie A: prima Giroud poi Pulisic. Il Milan stende il Bologna e si regala il +3

Nella serata di oggi, a chiudere la prima giornata della nuova Serie A 2023/2024, ci hanno pensato il Bologna e il Milan. A imporsi al Dall’Ara per 0-2, sono stati gli uomini di Stefano Pioli, in grado di superare l’undici guidato da Thiago Motta. I rossoneri hanno dunque iniziato subito con un +3 in campionato e a essere protagonisti ci sono stati anche e soprattutto i nuovi acquisti. Reijnders ha propiziato la rete di Giroud che ha sbloccato il match mentre Pulisic ha siglato il secondo gol. Ma ecco di seguito il racconto del match.

CALCIO, SERIE A: IL RACCONTO DI BOLOGNA-MILAN

IL PRIMO TEMPO

A partire forte e a spingere sono i padroni di casa che dopo nemmeno un minuto hanno una super occasione. A colpire la traversa infatti, dopo un tiro dalla lunga distanza, è Lykogiannis che impensierisce e non poco il Milan. I rossoneri nel corso dei primi minuti non riescono a giocare e a gestire il pallone perché imbrigliati dal Bologna. Ma dopo 11′ minuti a passare in vantaggio sono i Diavoli. Pallone a scavalcare la difesa felsinea giocato da Pulisic; sfera che arriva a Reijnders che a sua volta serve Giroud. Il francese di destro impallina Skorupski e porta i suoi in vantaggio: 0-1.

Ferguson con una gran botta prova a suonare la carica con il tiro che termina di poco al lato. E al 21esimo, dopo 10 minuti esatti dal primo gol, la squadra di Pioli raddoppia. Grande intesa Giroud-Pulisic: ripartenza veloce e tiro di destro dell’americano che manda la sfera in rete e nel palo lontano. 0-2. Al 28esimo ancora Giroud sfiora la doppietta ma è bravo il portiere bolognese a chiudere. L’estremo difensore polacco si ripete qualche minuto più tardi, in uscita, su Theo Hernandez.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i primi minuti sono confusi e non ci sono grandi occasioni né da una parte né dall’altra. Al 53esimo Ferguson di mancino spedisce il pallone altissimo. Al 60esimo però, è strepitoso Maignan: Aebischer tenta la conclusione e il portiere la mette in angolo. Lo stesso Aebischer batte il corner, Posch colpisce di tacco ma ancora una volta Maignan neutralizza il tiro. Poi però il ritmo partita non decolla e i rossoblù non riescono a riaprire il match.

Foto: LaPresse