Calcio in tv oggi (sabato 5 agosto): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio non si ferma nemmeno in piena estate. Ci troviamo a sabato 5 agosto e anche oggi sono previste interessantissime partite in tv e streaming. Dal Mondiale di calcio femminile arrivato agli ottavi di finale e orfano dell’Italia che ha rovinosamente terminato la propria avventura già nella fase a gironi, passando per le varie amichevoli che vedranno coinvolte squadre di Serie A. Un esempio sono il Sassuolo, che avrà di fronte il Wolfsburg, l’Empoli ospite del Friburgo o ancora l’Atalanta nella gara di prestigio contro l’Union Berlin.

Non va trascurata Newcastle-Fiorentina così come il turno di Coppa Italia tra il Catanzaro e il Foggia. In serata occhi anche sul massimo campionato brasiliano con due super sfide: Santos-Athletico e Internacional-Corinthians. Ecco di seguito il calendario delle partite previste quest’oggi in diretta tv e streaming.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (5 AGOSTO)

Sabato 5 agosto

Ore 7.00 – Svizzera-Spagna – Ottavi di finale Mondiale di calcio femminile – Diretta streaming su FIFA+

Ore 10.00 – Giappone-Norvegia – Ottavi di finale Mondiale di calcio femminile – Diretta tv su Rai Sport HD. Diretta streaming su Rai Play e FIFA+

Ore 13.30 – Nizza-Villareal -Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Wolfsburg-Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 15.30 – Friburgo-Empoli – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 – Heidenheim-Verona – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 – Union Berlin-Atalanta – An der Alten Försterei di Berlino – Diretta streaming su DAZN

Ore 16.30 – Newcastle-Fiorentina – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.00 – AZ Alkmaar-Bologna – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.00 – Catanzaro-Foggia – Coppa Italia 2023/2024 – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.00 – Brest-Cagliari – Stadio “Francis-Le Blé” di Brest – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.00 – Frosinone-Cosenza – “Stirpe” di Frosinone – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 – Cremonese-Genoa – Diretta tv su Telenord (11 digitale terrestre solo Liguria)

Ore 20.30 – Salernitana-Augsburg – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 – Santos-Athletico – Brasileiro Série A 18esimo turno – Diretta su MOLA

Ore 23.30 – Internacional-Corinthians – Brasileiro Série A 18esimo turno – Diretta su MOLA e OneFootball

Foto: LaPresse