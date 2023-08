Cagliari-Como oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Ultimo impegno precampionato per il Cagliari di Claudio Ranieri: la formazione sarda, neopromossa in Serie A dopo aver eliminato il Bari nella finale play-off del giugno scorso, affronterà oggi alle 17.00 il Como, squadra militante nella serie cadetta.

Prima della sfida contro i lombardi, il club rossoblù era già sceso in campo per tre impegni non ufficiali: il 21 luglio, la squadra di Claudio Ranieri si è imposta nel Trofeo Sardegna, ai danni dell’Olbia, per 2-0, poi sono altri arrivati due successi, rispettivamente per 4-1 e 3-0, contro la Roma Primavera e la Juventus Next Gen. L’amichevole contro i lariani chiude il programma relativo alle sfide estive, prima del debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Palermo il 12 agosto.

Quello di oggi sarà l’avversario più tosto che i sardi affronteranno in questo precampionato: il Como, infatti, guarda con molte ambizioni alla prossima stagione, con la squadra di Moreno Longo che punta al raggiungimento dei playoff nel prossimo campionato di Serie B.

L’incontro tra Cagliari e Como, il cui via è programmato dalle 17.00 allo Stadio Ernesto Brunod di Chatillon, Val d’Aosta, non avrà copertura televisiva, né in streaming.

CALENDARIO CAGLIARI-COMO OGGI

Mercoledì 2 agosto

Ore 17.00 Cagliari-Como

PROGRAMMA CAGLIARI-COMO : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Foto: Lapresse