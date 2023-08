Boxe: Oleksandr Usyk ancora Campione del Mondo dei pesi massimi, Dubois lotta, ma cede alla nona ripresa

Oleksandr Usyk si conferma Campione del Mondo dei pesi massimi per le cinture WBA Super, IBF, WBO e IBO. L’ucraino, nell’arena sostanzialmente amica di Wroclaw, sconfigge il britannico Daniel Dubois e regala al suo Paese un’importante soddisfazione con la difesa del titolo iridato, ottenuta nel giro di nove round.

Se la prima ripresa, benché favorevole a Usyk, è fondamentalmente di studio, l’ucraino comincia a far vedere nella seconda un gran livello di boxe. Sia con il destro che con il sinistro è lui il vero padrone della situazione, con Dubois che, tolto un buon uppercut, non riesce a farsi strada nella guardia del suo titolato avversario.

Il britannico nel terzo round fa quel che può, compreso un colpo sotto la cintura, ma è nel quinto inning che arriva l’episodio che più di tutti verrà discusso, con un secondo colpo che viene giudicato ancora sotto. Di questa decisione, però, i replay fanno dubitare in parecchi. Com’è come non è, si riparte e il combattimento risulta aspro, molto più lottato di quanto non si dicesse alla vigilia, con Dubois molto carico almeno fino al sesto round.

Dal settimo, però, Usyk inizia a fare l’Usyk: un gancio qui, un jab là, una combinazione e all’ottavo è il britannico a finire al tappeto. Si rialza, ma dura poco: all’inizio della nona l’ucraino lo spedisce di nuovo giù, e stavolta non c’è più nulla da fare. Combattimento finito, nonostante il rialzarsi di Dubois, e titolo mondiale conservato.

Foto: LaPresse