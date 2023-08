Bologna-Milan oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Si va a concludere la prima giornata della Serie A 2023-2024. Il monday night match, che andrà a fare calare il sipario sul primo turno, sarà un interessantissimo Bologna-Milan alle ore 20.45 che si giocherà allo stadio Dall’Ara del capoluogo felsineo.

I rossoblù, capeggiati da mister Thiago Motta, cercheranno di ripartire da dove avevano lasciato, ovvero con bel gioco e risultati, in una stagione che si annuncia quanto mai importante. Dopo un campionato di ottimo livello da quando sono stati affidati al tecnico italo-brasiliano, i rossoblù sapranno confermarsi?

Dall’altra parte il Milan di mister Stefano Pioli che parte con grande voglia di fare. In sede di sessione di calciomercato estivo il club rossonero ha cambiato pelle in maniera importante. Dopo la partenza di Tonali in direzione Newcastle, sono arrivati, tra i tanti, Pulisic, Musah, Chukwueze, Reijnders e Romero. La missione è chiara: tornare a lottare per lo scudetto.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

La sfida tra Bologna-Milan sarà visibile in streaming su DAZN. Su Sky potrà essere seguitaa (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO BOLOGNA-MILAN

Ore 20.45 Bologna-Milan – diretta su DAZN

PROGRAMMA BOLOGNA-MILAN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento,

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumí, Beukema, Lykogiannis; Ferguson, Dominguez, Moro; Ndoye, Zirkzee, Aebischer. All.: Thiago Motta

Milan (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez ; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafa Leao. All: Pioli

Foto: LaPresse