Bologna-Cesena oggi, Coppa Italia: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Tutto pronto per l’inizio del primo turno della Coppa Italia 2023-2024: alle 21.15 di questa sera, il Bologna di Thiago Motta farà il suo debutto nella coppa nazionale contro il Cesena, formazione di Serie C. La vincente del derby regionale affronterà una tra Verona e Ascoli ai sedicesimi.

C’è curiosità intorno alla squadra rossoblù: dopo il nono posto raggiunto nella scorsa stagione, il miglior risultato ottenuto dai felsinei dal 2012 nel massimo campionato, il Bologna vuole riconfermarsi come la “migliore delle altre”. Il calciomercato della squadra emiliana fin qui non ha portato molti rinforzi per la verità: l’unico acquisto degno di nota è quello del difensore centrale Sam Beukema, arrivato alla corte di Thiago Motta per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro dall’AZ Alkmaar.

Il Cesena vuole ripetere le ottime prestazioni compiute nel campionato scorso in cui la formazione bianconera ha concluso il girone B in seconda posizione, alle spalle della Reggiana, per poi raggiungere le semifinali dei playoff nazionali, dove è arrivata la sconfitta ai calci di rigore contro il Lecco che ha messo la parola fine al sogno promozione.

La sfida tra Bologna e Cesena, primo turno della Coppa Italia 2023-2024, il cui via è programmato per le 21.15 di oggi allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà visibile in tv su Italia 1, mentre la diretta streaming sarà garantita da Mediaset Infinity.

CALENDARIO BOLOGNA-CESENA OGGI

Venerdì 11 agosto:

Ore 21.15 Bologna-Cesena – Diretta tv su Italia 1

PROGRAMMA BOLOGNA-CESENA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Italia 1.

Diretta streaming: Mediaset Infinity.

Foto: Lapresse