Beach volley, World Tour 2023. Semifinali di qualità a Varsavia! Tris cinese in finale a Wenzhou

La Cina festeggia il ritorno del World Tour sulla sabbia di casa dopo quasi quattro anni di assenza con un tris di coppie locali in finale nel Future di Wenzhou Cangnan. Attenzione soprattutto a Wu Jiaxin/Ha Likejiang, coppia di riferimento del movimento cinese, allenata fino a qualche mese fa da Matteo Varnier, che mercoledì potrebbe incrociare le armi con Nicolai/Cottafava nelle qualificazioni dell’Elite 16 di Amburgo e che oggi tenterà di conquistare il titolo contro i neozelandesi Nicklin/Fuller.

A Varsavia, invece, nel Future polacco, solo Europa in semifinale e fari puntati soprattutto sul torneo femminile dove hanno raggiunto la top 4 coppie piuttosto interessanti come le austriache Klinger/Klinger, che non sono riuscite finora a ripetere la buona stagione dello scorso anno e provano a risalire la china proprio da qui, le padrone di casa Gruszczynska/Wachowicz, reduci dai quarti di finale dell’Europeo sotto la guida di Andrea Raffaelli, le francesi Vieira/Chamereau, che non hanno ancora abbandonato l’idea di qualificarsi per i Giochi, e le emergenti norvegesi Helland-Hansen/Olimstad.

Tanta Lettonia, invece, in campo maschile con Bulgacs/Tocs e Plavins/Fokerots che si giocheranno il posto in finale, mentre nell’altra semifinale saranno di fronte i padroni di casa Brozyniak/Janiak ed i lituani Vasiljev/Juchnevic.

VARSAVIA

Finali primo posto gironi maschili: Bercik/Dzavoronok (Cze)-Adelmo/Mateus (Bra) 2-1 (30-32, 27-25, 15-13), Bulgacs/Tocs (Lat)-Brozyniak/Janiak (Pol) 0-2 (15-21, 18-21), Vasiljev/Juchnevic (Ltu)-Nijeboer/Van Werkhoven (Ned) 2-0 (21-16, 23-21), Zürcher/Jordan (Sui)-Plavins/Fokerots (Lat) 1-2 (19-21, 21-17, 9-15)

Finali terzo posto gironi maschili: Bedritis/Rinkevics (Lat)-Rudol/Lewandowski (Pol) 2-0 (21-14, 21-10), Laenen/Goset (Bel)-Kaluza/Brandt (Pol) 0-2 (17-21, 20-22), Korycki/Kruk (Pol)-Berzins/Teteris (Lat) 1-2 (21-16, 13-21, 13-15), Løkken/Henriksveen (Nor)-Lejawa/Beta (Pol) 0-2 (14-21, 21-23)

Ottavi di finale maschili: Bulgacs/Tocs (Lat)-Lejawa/Beta (Pol) 2-0 (21-10, 21-13), Nijeboer/Van Werkhoven (Ned)-Bedritis/Rinkevics (Lat) 1-2 (21-18, 19-21, 7-15), Kaluza/Brandt (Pol)-Adelmo/Mateus (Bra) 0-2 (15-21, 18-21), Berzins/Teteris (Lat)-Zürcher/Jordan (Sui) 0-2 (20-22, 19-21).

Quarti di finale maschili: Bulgacs/Tocs (Lat)-Bercik/Dzavoronok (Cze) 2-1 (21-15, 19-21, 15-10), Plavins/Fokerots (Lat)-Bedritis/Rinkevics (Lat) 2-0 (21-13, 21-16), Adelmo/Mateus (Bra)-Vasiljev/Juchnevic (Ltu) 0-2 (17-21, 27-29), Brozyniak/Janiak (Pol)-Zürcher/Jordan (Sui) 2-1 (21-18, 18-21, 15-13)

Semifinali maschili: Bulgacs/Tocs (Lat)-Plavins/Fokerots (Lat), Vasiljev/Juchnevic (Ltu)-Brozyniak/Janiak (Pol)

Ottavi di finale femminili: Ceynowa/Kielak (Pol)-Makhno/Rylova (Ukr) 0-2 (10-21, 15-21), Hollas/Remmelg (Est)-Dvronikova/Pospisilova (Cze) 0-2 (19-21, 15-21), Navas/Gonzalez (Pue)-Bentele/Lutz (Sui) 2-1 (17-21, 22-20, 15-7), Kociolek/Lodej (Pol)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 0-2 (20-22, 12-21).

Quarti di finale femminili: Makhno/Rylova (Ukr)-Klinger/Klinger (Aut) 0-2 (18-21, 17-21), Vieira/Chamereau (Fra)-Dvronikova/Pospisilova (Cze) 2-0 (21-18, 21-11), Navas/Gonzalez (Pue)-Helland-Hansen/Olimstad (Nor) 1-2 (17-21, 22-20, 10-15), Ciezkowska/Lunio (Pol)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 0-2 (16-21, 14-21).

Semifinali femminili: Vieira/Chamereau (Fra)-Klinger/Klinger (Aut), Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Helland-Hansen/Olimstad (Nor)

WENZHOU CANGNAN

Ottavi di finale maschili: Netitorn/Intuch (Tha)-Shindo/Oda (Jpn) 2-1 (21-12, 19-21, 15-8), Surin/Dunwinit (Tha)-Howat/Pearse (Aus) 2-0 (21-17, 21-17), Du Hongjun/Liu (Chn)-Reid/McManaway (Nzl) 1-2 (14-21, 21-19, 12-15), Banlue/Wachirawit (Tha)-Nicklin/Fuller (Nzl) 0-2 (22-24, 10-21).

Quarti di finale maschili: Surin/Dunwinit (Tha)-Wang/Li (Chn) 1-2 (20-22, 21-18, 10-15), Wu Jiaxin/Ha Likejiang (Chn)-Reid/McManaway (Nzl) 2-1 (17-21, 22-20, 23-21), Nicklin/Fuller (Nzl)-Salemi/Shekar (Iri) 2-1 (21-16, 19-21, 15-13), Pourasgari/Aghajani (Iri)-Netitorn/Intuch (Tha) 2-1 (18-21, 21-17, 15-12).

Semifinali maschili: Wang/Li (Chn)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (Chn) 0-2 (14-21, 9-21), Nicklin/Fuller (Nzl)-Pourasgari/Aghajani (Iri) 2-0 (21-17, 21-14)

Finale 3. Posto: Wang/Li (Chn)-Pourasgari/Aghajani (Iri)

Finale 1. Posto: Wu Jiaxin/Ha Likejiang (Chn)-Nicklin/Fuller (Nzl)

Ottavi di finale femminili: Numwong/Galchananan (Tha)-Dumbauskaite/Krizanauskaite (Ltu) 1-2 (21-18, 19-21, 6-15), Lawac/Toko (Van)-Aheidan/Wang (Chn) 0-2 (19-21, 10-21), Charanrutwadee/Woranatchayakorn (Tha)-Han Wenqin/Yuan Lvwen (Chn) 0-2 (23-25, 17-21), Yan/Zhou (Chn)-Motomura/Riko (Jpn) 2-0 (29-27, 21-11).

Quarti di finale femminili: Dumbauskaite/Krizanauskaite (Lut)-Johnson/Fleming (Aus) 0-2 (13-21, 19-21), Wang/Zhu Lingdi (Chn)-Aheidan/Wang (Chn) 2-1 (19-21, 21-16, 15-11), Han Wenqin/Yuan Lvwen (Chn)-Zeng/Lin (Chn) 0-2 (22-24, 15-21), Yu/Jiang (Chn)-Yan/Zhou (Chn) 0-2 (19-21, 14-21)

Semifinali femminili: Zeng/Lin (Chn)-Yan/Zhou (Chn) 2-1 (18-21, 21-17, 15-13), Johnson/Fleming (Aus)-Wang/Zhu Lingdi (Chn) 0-2 (17-21, 15-21).

Finale 3. Posto: Yan/Zhou (Chn)-Johnson/Fleming (Aus)

Finale 1. Posto: Zeng/Lin (Chn)- Wang/Zhu Lingdi (Chn)

