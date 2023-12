Beach volley, Nicolai/Cottafava quinti alle Finals di Doha. Ranghieri/Carambula chiudono senza vittorie

Niente podio per l’Italia alle Finals del Volleyball World Beach Volley Tour 2023 di Doha. Nicolai/Cottafava sono riusciti a superare il primo turno ma nei quarti si sono arresi ai brasiliani George/Andrè, mentre Ranghieri/Carambula hanno chiuso il girone senza successi.

Nicolai/Cottafava avevano iniziato nel migliore dei modi la giornata battendo con un secco 2-0 (21-17, 21-14) al termine di un match a senso unico i già eliminati statunitensi Partain/Benesh e conquistando così l’accesso ai quarti di finale dove hanno trovato di fronte i brasiliani George/Andrè, mentre nell’altro quarto sarebbe dovuta andare in scena la riedizione della finale del Mondiale ma un problema fisico di perusic ha consigliato i campioni del mondo Perusic/Schweiner a ritirarsi dal torneo e a lasciare via libera ad Ahman/Hellvig.

Nel primo set break decisivo per i brasiliani nella parte centrale con la coppia sudamericana che si porta sul 17-13 e vince 21-18. Nel secondo parziale gli azzurri non sono riusciti a sfruttare un vantaggio nettissimo di 13-8, si sono fatti raggiungere dalla coppia rivale che nella volata finale è riuscita ad avere la meglio 21-19. In precdenza Ranghieri/Carambula, ormai eliminati, avevano perso 2-0 (21-13, 21-13) l’ultima sfida del girone contro l’altra squadra già eliminata, i tedeschi Ehlers/Wickler.

TORNEO FEMMINILE

Pool A. Hughes/Cheng (Usa)-Müller/Tillmann (Ger) 1-2 (21-17, 20-22, 13-15), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Tina/Anastasija (Lat) 2-1 (21-13, 12-21, 15-9). Hughes/Cheng (Usa)-Melissa/Brandie (Can) 0-2 (21-23, 16-21), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Müller/Tillmann (Ger) 2-0 (21-16, 24-22). Tina/Anastasija (Lat)-Melissa/Brandie (Can) 1-2 (14-21, 21-16, 10-15), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Hughes/Cheng (Usa) 2-0 (21-13, 21-19). Ana Patrícia/Duda (Bra)-Melissa/Brandie (Can) 2-1 (21-17, 15-21, 17-15), Tina/Anastasija (Lat)-Müller/Tillmann (Ger) 1-2 (21-16, 15-21, 6-15). Melissa/Brandie (Can)-Müller/Tillmann (Ger) 2-1 (21-18, 16-21, 15-10), Hughes/Cheng (Usa)-Tina/Anastasija (Lat) 0-2 (19-21, 18-21).

Pool B. Mariafe/Clancy (Aus)-Huberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0), Nuss/Kloth (Usa)-Tainá/Victoria (Bra) 0-2 (16-21, 18-21). Nuss/Kloth (Usa)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0), Mariafe/Clancy (Aus)-Stam/Schoon (Ned) 2-1 (21-19, 16-21, 15-8). Tainá/Victoria (Bra)-Stam/Schoon (Ned) 0-2 (15-21, 18-21), Nuss/Kloth (Usa)-Mariafe/Clancy (Aus) 0-2 (20-22, 17-21). Nuss/Kloth (Usa)-Stam/Schoon (Ned) 2-0 (21-15, 21-15), Tainá/Victoria (Bra)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0). Stam/Schoon (Ned)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-0, 21-0), Mariafe/Clancy (Aus)-Tainá/Victoria (Bra) 1-2 (15-21, 21-18, 23-25)

Quarti di finale: Melissa/Brandie (CAN)-Nuss/Kloth (USA) 0-2 (17-21, 14-21), Müller/Tillmann (GER)-Tainá/Victoria (BRA) 2-1 (18-21, 21-14, 15-9).

Semifinali: Nuss/Kloth (USA)-Mariafe/Clancy (AUS), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Müller/Tillmann (GER)

TORNEO MASCHILE

Pool A. Perusic/Schweiner (Cze)-Cottafava/Nicolai (Ita) 0-2 (18-21, 20-22), Cherif/Ahmed (Qat)-Łosiak/Bryl (Pol) 2-1 (14-21, 22-20, 16-14). Perusic/Schweiner (Cze)-Partain/Benesh (Usa) 2-1 (26-24, 17-25, 15-12), Cherif/Ahmed (Qat)-Cottafava/Nicolai (Ita) 2-0 (21-19, 21-19). Łosiak/Bryl (Pol)-Partain/Benesh (Usa) 2-0 (21-19, 21-13), Cherif/Ahmed (Qat)-Perusic/Schweiner (Cze) 2-1 (11-21, 21-19, 15-11). Cherif/Ahmed (Qat)-Partain/Benesh (Usa) 2-1 (21-16, 17-21, 20-18), Łosiak/Bryl (Pol)-Cottafava/Nicolai (Ita) 2-1 (12-21, 21-19, 15-13). Partain/Benesh (Usa)-Cottafava/Nicolai (Ita) 0-2 (17-21, 14-21), Perusic/Schweiner (Cze)-Łosiak/Bryl (Pol) 2-0 (21-17, 21-2).

Pool B. Åhman/Hellvig (Swe)-Ehlers/Wickler (Ger) 2-0 (22-20, 21-19), Mol/Sørum (Nor)-George/Andre (Bra) 2-1 (21-14, 19-21, 15-9). Mol/Sørum (Nor)-Ehlers/Wickler (Ger) 2-1 (16-21, 21-18, 15-12), Åhman/Hellvig (Swe)-Carambula/Ranghieri (Ita) 2-0 (21-18, 21-14). George/Andre (Bra)-Carambula/Ranghieri (Ita) 2-0 (21-17, 22-20), Mol/Sørum (Nor)-Åhman/Hellvig (Swe) 2-0 (21-16, 21-16). Mol/Sørum (Nor)-Carambula/Ranghieri (Ita) 2-0 (21-15, 22-20), George/Andre (Bra)-Ehlers/Wickler (Ger) 2-0 (21-15, 21-16). Carambula/Ranghieri (Ita)-Ehlers/Wickler (Ger) 0-2 (13-21, 13-21), Åhman/Hellvig (Swe)-George/Andre (Bra) 2-0 (21-16, 21-17).

Quarti di finale: Åhman/Hellvig (Swe)-Perusic/Schweiner (Cze) 2-0 (21-0, 21-0), George/Andre (Bra)-Cottafava/Nicolai (Ita) 2-0 (21-18, 21-19)

Semifinali: Åhman/Hellvig (Swe)-Cherif/Ahmed (Qat), Mol/Sørum (Nor)-George/Andre (Bra)

Foto Fivb