Beach volley, Valentina Gottardi fa incetta di premi ai Beach Pro Tour Awards 2023! E’ la migliore battitrice, la “most improved” e la “rookie” dell’anno

Quattro nominations e tre premi individuali. La 21enne azzurra Valentina Gottardi è stata una delle grandi protagoniste dei Beach Pro Tour Awards 2023, una sorta di Premio Oscar del beach volley che chiude la stagione e che viene comunicata attraverso la piattaforma statunitense Sandcast. Nominations anche per Samuele Cottafava, tra i “most improved” e Paolo Nicolai tra i giocatori più corretti del circuito ma per gli azzurri non sono arrivati premi.

Valentina Gottardi, invece, ha conquistato ben tre premi individuali. Il più prestigioso è sicuramente quello della miglior battitrice del circuito. A far puntare su di lei i fari degli addetti ai lavori è stata la performance nei quarti di finale del torneo di Tepic, quando l’azzurra ha messo a segno ben cinque ace nello stesso set contro le canadesi Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, la seconda delle quali aveva eliminato Gottardi/Menegatti al Mondiale di Roma l’anno prima proprio ai quarti di finale. Nella categoria Gottardi ha avuto la meglio su Duda, Taliqua Clancy, Anastasija Samoilova.

La giocatrice modenese, inoltre, è stata giudicata la “most improved player” dell’anno, l’atleta “maggiormente migliorata”, detta con un’espressione che in italiano di fatto non esiste, della stagione, mettendo in fila le altre candidate al titolo, Cija Tillmann, Louisa Lippmann, Aine Raupelyte e la Rookie dell’anno (la giovane, non la debuttante perché aveva già una stagione di World Tour alle spalle, più interessante), riuscendo ad avere la meglio su Julia Scoles, Louisa Lippmann e Dorina Klinger.

Un trionfo, se si considera che Valentina Gottardi è stata candidata anche al titolo di miglior attaccante della stagione assieme a Kelly Cheng, Duda ed Ana Patricia, che si è aggiudicata il premio. Gli altri “awards” del circuito femminile sono andati alla brasiliana Duda come miglior giocatrice, alla statunitense Kristen Nuss come migliore difensore, alla canadese Brandie Wilkerson come miglior muratrice, alla canadese Melissa Humana-Paredes come giocatrice più corretta, alle brasiliane Ana Patricia/Duda (nove podi su undici tornei disputati) come miglior coppia, anche se le sudamericane non sono riuscite a vincere il Mondiale.

In campo maschile il protagonista assoluto è stato il ceco Ondrej Perusic, che si è aggiudicato il titolo di miglior giocatore, di miglior difensore, di giocatore più corretto (tra i candidati c’era anche Paolo Nicolai) e, assieme a David Schweiner, di migliore coppia della stagione, grazie soprattutto al successo ai Campionati del Mondo in Messico. Il norvegese Anders Mol è stato giudicato migliore attaccante e miglior muratore, il brasiliano Evandro ha conquistato il titolo di miglior battitore, lo statunitense Miles Partain è stato giudicato “most improved” e Rookie dell’anno.

Foto Fivb

