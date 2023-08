Beach volley, World Tour 2023: Nicolai/Cottafava scatenati, battuti Pedro Solberg/Guto! Ranghieri/Carambula spalle al muro

Una vittoria e una sconfitta per l’Italia del beach volley nella seconda mattinata di gare del tabellone principale dell’Elite 16 di Amburgo. Nicolai/Cottafava mettono in ghiaccio la qualificazione al secondo turno e stasera si giocano l’accesso diretto ai quarti, mentre Ranghieri/Carambula, sconfitti da Partain/Benesh, si giocheranno l’accesso agli ottavi con Brouwer/Meeuwsen.

Secondo successo consecutivo (il quarto se si uniscono anche le qualificazioni) per Nicolai/Cottafava che lanciano messaggi sempre più chiari su uno stato di forma che ha già raggiunto livelli ottimali. La coppia azzurra ha faticato nel primo set contro i brasiliani Pedro Solberg/Guto imponendosi in volata 21-19 e poi ha dominato il secondo set con un secco 21-14. Nicolai/Cottafava sono al comando della graduatoria e potrebbe bastare loro un set questa sera alle 20.00 contro i padroni di casa Ehlers/Wickler per centrare l’accesso diretto ai quarti di finale. Sicuro comunque il passaggio alla fase ad eliminazione diretta.

Anche Ranghieri/Carambula, come tante altre coppie top, “sbattono” contro il muro Partain/Benesh e non si salvano con la coppia del momento. Gli statunitensi, che ieri avevano piegato la resistenza di Brouwer/Meeuwsen, si ripetono oggi con gli azzurri, quasi mai in partita. La coppia statunitense ha dominato il primo set vincendo 21-14, mentre nel secondo parziale Partain/Benesh hanno guadagnato progressivamente vantaggio fino al 21-16 conclusivo. Gli azzurri hanno ancora la chance di qualificarsi per gli ottavi ma serve una vittoria in due set contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen nella sfida in programma alle 16.00. Alle 15.00, invece, chiude l’avventura dei gironi la coppia Menegatti/Gottardi che se la vedrà con le tedesche Muller/Tillmann: in palio potrebbe esserci anche l’accesso diretto ai quarti di finale.

TORNEO FEMMINILE

Pool A. Carol/Barbara (Bra)-Zeimann/MacDonald (Nzl) 2-0 (25-23, 22-20), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Tina/Anastasija (Lat) 2-0 (22-20, 21-18, Tina/Anastasija (Lat)-Zeimann/MacDonald (Nzl) 2-0 (21-18, 21-13), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Carol/Barbara (Bra) 2-1 (25-27, 21-14, 18-16). Ana Patrícia/Duda (Bra)-Zeimann/MacDonald (Nzl) 2-0 (21-11, 21-18), Carol/Barbara (Bra)-Tina/Anastasija (Lat) 2-0 (21-15, 21-16).

Pool B. Xue/Xia (Chn)-Ludwig/Lippmann (Ger) 1-2 (21-13, 19-21, 12-15), Melissa/Brandie (Can)-Agatha/Rebecca (Bra) 1-2 (21-15, 21-23, 13-15). Agatha/Rebecca (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger) 0-2 (10-21, 15-21), Melissa/Brandie (Can)-Xue/Xia (Chn) 2-0 (21-14, 21-14). 13.00: Melissa/Brandie (Can)-Ludwig/Lippmann (Ger), Xue/Xia (Chn)-Agatha/Rebecca (Bra).

Pool C. Hüberli/Brunner (Sui)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (22-20, 21-11), Nuss/Kloth (Usa)-Ittlinger/Borger (Ger) 2-0 (23-21, 21-17). Nuss/Kloth (Usa)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-1 (11-21, 21-16, 15-12). 19.00: Ittlinger/Borger (Ger)-Placette/Richard (Fra). 14.00: Nuss/Kloth (Usa)-Placette/Richard (Fra), Hüberli/Brunner (Sui)-Ittlinger/Borger (Ger).

Pool D. Hughes/Cheng (Usa)-Gottardi/Menegatti (Ita) 2-1 (11-21, 21-16, 15-11), Müller/Tillmann (Ger)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-0 (21-14, 21-9). Naraphornrapat(Worapeerachayakorn (Tha)-Gottardi/Menegatti (Ita) 0-2 (12-21, 14-21). 20.00: Müller/Tillmann (Ger)-Hughes/Cheng (Usa). 15.00: Müller/Tillmann (Ger)-Gottardi/Menegatti (Ita), Hughes/Cheng (Usa)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)

TORNEO MASCHILE

Pool A. Domani 12.00: Boermans/De Groot (Ned)-Stankevicius/Knasas (Ltu) 0-2 (0-21, 0-21), Mol/Sørum (Nor)-George/Andre (Bra) 2-1 (21-17, 21-23, 15-11). George/Andre (Bra)-Stankevicius/Knasas (Ltu) 2-0 821-15, 22-20), Mol/Sørum (Nor)-Boermans/De Groot (Ned) 2-0 (21-0, 21-0). 17.00: Mol/Sørum (Nor)-Stankevicius/Knasas (Ltu), Boermans/De Groot (Ned)-George/Andre (Bra).

Pool B. Ranghieri/Carambula (Ita)-Herrera/Gavira (Esp) 1-2 (21-16, 14-21, 16-18), Partain/Benesh (Usa)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 2-0 (21-11, 21-18). Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Herrera/Gavira (Esp) 2-0 (21-18, 21-15), Partain/Benesh (Usa)-Ranghieri/Carambula (Ita) 2-0 (21-14, 21-16). 16.00: Partain/Benesh (Usa)-Herrera/Gavira (Esp), Ranghieri/Carambula (Ita)-Brouwer/Meeuwsen (Ned).

Pool C. Cherif/Ahmed (Qat)-Kantor/Zdybek (Pol) 2-1 (21-12, 18-21, 24-22), Perusic/Schweiner (Cze)-Henning/Winter (Ger) 2-1 (21-23, 21-17, 15-9). Henning/Winter (Ger)-Kantor/Zdybek (Pol) 2-0 (21-19, 21-19), Perusic/Schweiner (Cze)-Cherif/Ahmed (Qat) 1-2 (21-17, 16-21, 9-15). 18.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Kantor/Zdybek (Pol). 19.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Henning/Winter (Ger).

Pool D. Åhman/Hellvig (Swe)-Cottafava/Nicolai (Ita) 1-2 (18-21, 21-16, 13-15), Ehlers/Wickler (Ger)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 2-0 (21-11, 21-16). Pedro Solberg/Guto (Bra)-Cottafava/Nicolai (Ita) 0-2 (19-21, 14-21), Ehlers/Wickler (Ger)-Åhman/Hellvig (Swe) 0-2 (16-21, 13-21). 18.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Pedro Solberg/Guto (Bra). 20.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Cottafava/Nicolai (Ita)

Foto Fivb