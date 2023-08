Beach volley, World Tour 2023: doppia sconfitta azzurra. Gottardi/Menegatti agli ottavi con le campionesse europee, Ranghieri/Carambula out

Il pomeriggio di Amburgo porta una doppia sconfitta e la prima eliminazione al contingente azzurro impegnato negli ultimi incontri dei gironi dell’Elite 16 di Amburgo. Si ferma in Germania la corsa di Ranghieri/Carambula che, come accadde a Ostrava, non riescono a superare il primo turno: uno stop in mezzo a tanti ottimi risultati che ci può stare al termine di una estate che ha portato grandi soddisfazioni al alla coppia allenata da Di Stefano. Sconfitta meno dolorosa per Gottardi/Menegatti che chiudono terze il girone e saranno in campo domani negli ottavi di finale.

La coppia di punta del beach azzurro, Ranghieri/Carambula questa volta non riesce a compiere l’impresa e si arrende di fronte alla “bestia nera” del beach azzurro, gli olandesi Brouwer/Meeuwsen che ogni volta accendono lo special quando vedono gli italiani. Gli azzurri avrebbero dovuto vincere 2-0 per qualificarsi ma Brouwer/Meeuwsen hanno chiuso la porta alla coppia italiana vincendo nettamente il primo set 21-15. A quel punto la partita aveva praticamente perso ogni significato e Ranghieri/Carambula hanno staccato la spina lasciando via libera ai rivali che si sono imposti con il punteggio di 21-12.

Sconfitta in due set ma al termine di una gara molto equilibrata per Gottardi e Menegatti che sono state battute dalle beniamine di casa Muller/Tillmann. Primo set giocato punto a punto con le azzurre spesso avanti ma nel finale il break decisivo arriva sul 19-17 e le tedesche riescono ad avere la meglio 21-19. Nel secondo parziale le azzurre scattano avanti 14-11, vengono raggiunte a quota 16 e nel finale ancora una volta Muller/Tillmann hanno qualcosa in più e vincono 21-19. Gottardi/Menegatti saranno di scena domattina alle 10.30 nella sfida che vale l’accesso ai quarti contro le campionesse europee, le svizzere Huberli/Brunner. Alle 20.00 Nicolai/Cottafava sfidano i padroni di casa Ehlers/Wickler con buone possibilità di centrare l’accesso ai quarti di finale.

TORNEO FEMMINILE

Pool A. Carol/Barbara (Bra)-Zeimann/MacDonald (Nzl) 2-0 (25-23, 22-20), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Tina/Anastasija (Lat) 2-0 (22-20, 21-18, Tina/Anastasija (Lat)-Zeimann/MacDonald (Nzl) 2-0 (21-18, 21-13), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Carol/Barbara (Bra) 2-1 (25-27, 21-14, 18-16). Ana Patrícia/Duda (Bra)-Zeimann/MacDonald (Nzl) 2-0 (21-11, 21-18), Carol/Barbara (Bra)-Tina/Anastasija (Lat) 2-0 (21-15, 21-16).

Pool B. Xue/Xia (Chn)-Ludwig/Lippmann (Ger) 1-2 (21-13, 19-21, 12-15), Melissa/Brandie (Can)-Agatha/Rebecca (Bra) 1-2 (21-15, 21-23, 13-15). Agatha/Rebecca (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger) 0-2 (10-21, 15-21), Melissa/Brandie (Can)-Xue/Xia (Chn) 2-0 (21-14, 21-14). 13.00: Melissa/Brandie (Can)-Ludwig/Lippmann (Ger) 2-0 (21-16, 21-18), Xue/Xia (Chn)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-1 (16-21, 21-17, 15-13).

Pool C. Hüberli/Brunner (Sui)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (22-20, 21-11), Nuss/Kloth (Usa)-Ittlinger/Borger (Ger) 2-0 (23-21, 21-17). Nuss/Kloth (Usa)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-1 (11-21, 21-16, 15-12). Ittlinger/Borger (Ger)-Placette/Richard (Fra) 0-2 (16-21, 17-21). Nuss/Kloth (Usa)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (21-13, 21-18), Hüberli/Brunner (Sui)-Ittlinger/Borger (Ger) 2-1 (21-16, 18-21, 15-13).

Pool D. Hughes/Cheng (Usa)-Gottardi/Menegatti (Ita) 2-1 (11-21, 21-16, 15-11), Müller/Tillmann (Ger)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-0 (21-14, 21-9). Naraphornrapat(Worapeerachayakorn (Tha)-Gottardi/Menegatti (Ita) 0-2 (12-21, 14-21). Müller/Tillmann (Ger)-Hughes/Cheng (Usa) 1-2 (21-18,m 15-21, 10-15). Müller/Tillmann (Ger)-Gottardi/Menegatti (Ita) 2-0 (21-19, 21-19), Hughes/Cheng (Usa)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-0 (21-19, 21-15)

TORNEO MASCHILE

Pool A. Domani 12.00: Boermans/De Groot (Ned)-Stankevicius/Knasas (Ltu) 0-2 (0-21, 0-21), Mol/Sørum (Nor)-George/Andre (Bra) 2-1 (21-17, 21-23, 15-11). George/Andre (Bra)-Stankevicius/Knasas (Ltu) 2-0 821-15, 22-20), Mol/Sørum (Nor)-Boermans/De Groot (Ned) 2-0 (21-0, 21-0). 17.00: Mol/Sørum (Nor)-Stankevicius/Knasas (Ltu), Boermans/De Groot (Ned)-George/Andre (Bra) 0-2 (0-21, 0-21).

Pool B. Ranghieri/Carambula (Ita)-Herrera/Gavira (Esp) 1-2 (21-16, 14-21, 16-18), Partain/Benesh (Usa)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 2-0 (21-11, 21-18). Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Herrera/Gavira (Esp) 2-0 (21-18, 21-15), Partain/Benesh (Usa)-Ranghieri/Carambula (Ita) 2-0 (21-14, 21-16). Partain/Benesh (Usa)-Herrera/Gavira (Esp) 2-1 (26-24, 16-21, 15-13), Ranghieri/Carambula (Ita)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 0-2 (15-21, 12-21).

Pool C. Cherif/Ahmed (Qat)-Kantor/Zdybek (Pol) 2-1 (21-12, 18-21, 24-22), Perusic/Schweiner (Cze)-Henning/Winter (Ger) 2-1 (21-23, 21-17, 15-9). Henning/Winter (Ger)-Kantor/Zdybek (Pol) 2-0 (21-19, 21-19), Perusic/Schweiner (Cze)-Cherif/Ahmed (Qat) 1-2 (21-17, 16-21, 9-15). 18.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Kantor/Zdybek (Pol). 19.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Henning/Winter (Ger).

Pool D. Åhman/Hellvig (Swe)-Cottafava/Nicolai (Ita) 1-2 (18-21, 21-16, 13-15), Ehlers/Wickler (Ger)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 2-0 (21-11, 21-16). Pedro Solberg/Guto (Bra)-Cottafava/Nicolai (Ita) 0-2 (19-21, 14-21), Ehlers/Wickler (Ger)-Åhman/Hellvig (Swe) 0-2 (16-21, 13-21). 18.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Pedro Solberg/Guto (Bra). 20.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Cottafava/Nicolai (Ita)

Foto Fivb