Volley, l’Italia batte la Polonia e vince il Memorial Wagner. Successo in amichevole, ora gli Europei

L’Italia ha vinto la ventesima edizione del Memorial Wagner, torneo amichevole andato in scena a Cracovia (Polonia). La nostra Nazionale, che venerdì aveva battuto la Francia per 3-0 schierando la formazione tipo e che ieri aveva perso con la Slovenia al tie-break proponendo il sestetto di riserva, ha sconfitto i padroni di casa per 3-1 (25-18; 25-23; 21-25; 25-17) grazie all’eccellente prestazione della formazione che nelle ultime due annate agonistiche ha vinto Mondiali ed Europei.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si lanciano così con grande ottimismo verso gli Europei 2023 di volley maschile, che scatteranno il prossimo 28 agosto. Il tecnico pugliese ha schierato Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia di banda, Roberto Russo e Gianluca Galassi al centro, Fabio Balaso il libero. Nel terzo set, però, sono entrati il bomber Alessandro Bovolenta, lo schiacciatore Mattia Bottolo e il centrale Giovanni Sanguinetti per Romanò, Michieletto e Russo.

Lavia ha chiuso da top scorer con 13 punti all’attivo, 11 per Bottolo, 9 per Bovolenta, 8 a testa per Michieletto e Giannelli, 6 a testa per Galassi e Sanguinetti. Alla Plonia non sono bastati Fornal (13), Kurek (9) e Klos (8), solo 2 marcature per Wilfredo Leon. Ora gli azzurri torneranno in Italia e poi si ritroveranno il prossimo 24 agosto a Bologna per prepararsi alla rassegna continentale, nel frattempo arriveranno anche le convocazioni da parte del Commissario Tecnico.

Foto: FIVB