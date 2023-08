Beach volley, World Tour 2023. IMPRESA TITANICA DI NICOLAI/COTTAFAVA! Battuti Mol/Sorum, è finale ad Amburgo

Strepitosi! Non c’è tanto altro da dire sull’impresa di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che riescono, dopo cinque sconfitte consecutive, a battere i norvegesi Mol/Sorum e lo fanno nella semifinale dell’Elite 16 di Amburgo, uno degli eventi più importanti della stagione.

Primo set spettacolare, con le due coppie sempre vicinissime, con la girandola di emozioni dei vantaggi ma stavolta sono gli azzurri ad avere la meglio 25-23. Gli incubi tornano a materializzarsi nel secondo set per Nicolai/Cottafava che giocano bene ma nel finale si devono arrendere con il punteggio di 21-19 ma stavolta nel tie break che spesso aveva punito gli azzurri nei precedenti stagionali, è stata la coppia italiana a gestire al meglio un piccolo vantaggio e ad imporsi 15-13.

In corso la seconda semifinale tra Ahman/Hellvig che hanno vinto 21-14 il primo set e Andre/George e dunque per gli azzurri il t9orneo potrebbe chiudersi come si era aperto, con gli svedesi campioni europei, battuti al tie break nella prima sfida del girone.

In campo femminile la finale sarà tra le “solite” Ana Patricia/Duda che hanno vinto 2-0 (21-18, 21-9) il derby brasiliano con Carol/Barbara e le statunitensi Nuss/Kloth che hanno spento il sogno delle padrone di casa Muller/Tillmann battute 2-0 (21-18, 21-16). La finale per il terzo posto Muller/Tillmann-Carol/Barbara è in programma alle 15.30, a seguire la finale per il terzo posto maschile, la finale femminile e qualle maschile attorno alle 19.00 con Cottafava/Nicolai.

Foto Fivb