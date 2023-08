Beach volley, Europeo Under 18. Azzurri protagonisti nei gironi! Dall’Orto/Marini Da Costa già agli ottavi

E’ una bella Italia quella che è stata protagonista nelle prime due giornate di gare agli Europei under 18 di beach volley che proseguono oggi a Madrid. In campo maschile tris di vittorie per la coppia Dall’Orto/Marini Da Costa che dunque affronterà direttamente gli ottavi di finale questo pomeriggio, mentre tra le donne due successi e una sconfitta di misura per Aliotta/Moretti che hanno chiuso seconde il girone e dovranno passare dai sedicesimi.

Percorso netto per Dall’Orto/Marini Da Costa che sono partiti battendo con un secco 2-0 (21-16, 21-18) i turchi Öztire/Erol. nel secondo incontro del girone gli azzurri hanno sconfitto 2-0 (21-8, 21-19) la coppia ucraina Kozii/Tverdokhlib e nel terzo match ancora una vittoria per la coppia italiana 2-1 (21-12, 19-21, 15-10) contro i padroni di casa iberici Roma/Castillo. Dall’Orto/Marini Da Costa sono già agli ottavi e affronteranno la vincente della sfida tra i cechi Pavlusek/Votava e i ciprioti Chrysostomou/Christou.

In campo femminile ottima la partenza anche di Aliotta/Moretti che hanno sconfitto al debutto le israeliane Gonzalez/Lavie 2-0 (21-18, 21-15). Nel secondo incontro le azzurre hanno vinto nettamente contro le inglesi Alice/Darling 2-0 (21-15, 21-16) e si sono fermate solo di fronte alle tedesche Neuß/Jancar, vittoriose 22-1 (21-15, 16-21, 15-9) nella sfida che valeva il primo posto nel girone. Aliotta/Moretti affronteranno in mattinata le lituane Vilkelyte/Kucinskaite nella sfida che vale l’accesso agli ottavi dove la vincente troverà le francesi Duval/Sobezalz.

TORNEO MASCHILE

Pool A: Vegas/Erades (ESP)-Day/Hidekel Yari (ISR) 0-2 (18-21, 19-21), Kolb/Friedli (SUI)-Sinkevicius/Macionis (LTU) 2-1 (21-18, 9-21, 18-16), Vegas/Erades (ESP)-Sinkevicius/Macionis (LTU) 2-1 (21-23, 21-19, 17-15), Kolb/Friedli (SUI)-Day/Hidekel Yari (ISR) 2-0 (21-16, 22-20), Vegas/Erades (ESP)-Kolb/Friedli (SUI) 0-2 (12-21, 10-21), Sinkevicius/Macionis (LTU)-Day/Hidekel Yari (ISR) 0-2 (17-21, 18-21).

Pool B: Jaundžeikars/Šalkovskis (LAT)-Janovec/Vasicko (SVK) 2-0 (21-14, 21-8), van der Wel/Sonneville (NED)-Juvan/Šušterič (SLO) 2-0 (21-10, 21-13), Jaundžeikars/Šalkovskis (LAT)-Juvan/Šušterič (SLO) 2-0 (21-9, 21-10), van der Wel/Sonneville (NED)-Janovec/Vasicko (SVK) 2-0 (21-13, 21-13), Jaundžeikars/Šalkovskis (LAT)-van der Wel/Sonneville (NED) 2-0 (21-19, 21-15), Juvan/Šušterič (SLO)-Janovec/Vasicko (SVK) 2-1 (11-21, 21-19, 15-12).

Pool C: Krzeminski/Wanat (POL)Hanninen/Viljamaa (FIN) 1-2 (21-17, 16-21, 11-15), Didorciuc/Usatov (MLD)-Stoykov/Yeniy (BUL) 2-1 (21-13, 18-21, 15-12), Krzeminski/Wanat (POL)-Stoykov/Yeniy (BUL) 2-1 (17-21, 21-19, 15-12), Didorciuc/Usatov (MLD)-Hanninen/Viljamaa (FIN) 0-2 (14-21, 18-21), Krzeminski/Wanat (POL)-Didorciuc/Usatov (MLD) 2-0 (21-13, 21-16), Stoykov/Yeniy (BUL)-Hanninen/Viljamaa 2-1 (21-19, 11-21, 11-15).

Pool D: Van Hout/Hendrikx (BEL)-Perry/Bunton (ENG) 2-0 (21-17, 21-11), Keskinis/Kontostathis (GRE)-Johanning/Sackermann (GER) 2-0 (21-13, 21-18), Van Hout/Hendrikx (BEL)-Johanning/Sackermann (GER) 0-2 (15-21, 18-21), Keskinis/Kontostathis (GRE)-Perry/Bunton (ENG) 2-0 (21-7, 21-15), Van Hout/Hendrikx (BEL)-Keskinis/Kontostathis (GRE) 2-0 (21-15, 21-15), Johanning/Sackermann (GER)-Perry/Bunton (ENG) 2-0 (21-13, 21-14).

Pool E: Öztire/Erol (TUR)-Dall’Orto/Marini Da Costa (ITA) 0-2 (16-21, 18-21), Kozii/Tverdokhlib (UKR)-Roma/Castillo (ESP) 2-0 (21-17, 21-17), Kozii/Tverdokhlib (UKR)-Dall’Orto/Marini Da Costa (ITA) 0-2 (8-21, 19-21), Öztire/Erol (TUR)-Roma/Castillo (ESP) 0-2 (17-21, 21-23), Kozii/Tverdokhlib (UKR)-Öztire/Erol (TUR) 2-0 (21-14, 21-14), Dall’Orto/Marini Da Costa (ITA)-Roma/Castillo (ESP) 2-1 (21-12, 19-21, 15-10)

Pool F: Duval/Deneuville (FRA)-Tari/Veress (HUN) 0-2 (15-21, 16-21), Meier/Writz (AUT)-Pedrosa/Gustavo (POR) 0-2 (15-21, 19-21), Duval/Deneuville (FRA)- Pedrosa/Gustavo (POR) 2-0 (21-18, 21-17), Meier/Writz (AUT)-Tari/Veress (HUN) 2-1 (13-21, 21-18, 15-7), Duval/Deneuville (FRA)-Meier/Writz (AUT) 2-0 (22-20, 21-18), Pedrosa/Gustavo (POR)-Tari/Veress (HUN) 1-2 (21-17, 13-21, 8-15).

Pool G: Napier/Brinck (DEN)-Spetic/Skuletic (SRB) 2-0 (21-10, 21-5), Ürpus/Kurik (EST)-Chrysostomou/Christou (CYP) 1-2 (15-21, 21-13, 12-15), Napier/Brinck (DEN)-Chrysostomou/Christou (CYP) 2-0 (21-10, 21-11), Ürpus/Kurik (EST)-Sipetic/Skuletic (SRB) 2-1 (21-14, 17-21, 15-12), Napier/Brinck (DEN)-Urpus/Kurik (EST) 2-0 (21-15, 21-19), Chrysostomou/Christou (CYP)-Sipetic/Skuletic (SRB) 2-1 (21-11, 18-21, 15-12).

Pool H: Andersson/Hölting Nilsson (SWE)-Ramos/Martínez (ESP) 2-0 (21-16, 21-14), Pavlusek/Votava (CZE)-Pedersen/Spidsø (NOR) 0-2 (13-21, 17-21), Andersson/Hölting Nilsson (SWE)-Pedersen/Spidse (NOR) 2-1 (18-21, 21-17, 15-7), Pavlusek/Votava (CZE)-Ramos/Martínez (ESP) 2-0 (21-15, 21-14), AnderssonHölting Nilsson (SWE)-Pavlusek/Votava (CZE) 2-0 (21-15, 21-10), Pedersen/Spidsø (NOR)-Ramos/Martínez (ESP) 2-0 (21-10, 21-13).

Sedicesimi di finale: Johanning/Sackermann (GER)-Krzeminski/Wanat (POL), Duval/Deneuville (FRA)-Roma/Castillo (ESP), Pavlusek/Votava (CZE)-Chrysostomou/Christou (CYP), van der Wel/Sonneville (NED)-Vegas/Erades (ESP), Juvan/Šušterič (SLO)-Day/Hidekel Yari (ISR), Pedersen/Spidsø (NOR)-Ürpus/Kurik (EST), Pedrosa/Gustavo (POR)-Kozii/Tverdokhlib (UKR), Keskinis/Kontostathis (GRE)-Didorciuc/Usatov (MLD)

TORNEO FEMMINILE

Pool A: Izuzquiza/Carro (ESP)-Ceylin/Simdim (TUR) 2-0 (21-18, 21-11), Mol/Fosseli (NOR)-Põldma /Poldma (EST) 2-0 (21-12, 21-18), Izuzquiza/Carro (ESP)-Põldma /Poldma (EST) 2-0 (21-12, 21-10), Mol/Fosseli (NOR)-Ceylin/Simdim (TUR) 2-0 (21-12, 21-13), Izuzquiza/Carro (ESP)-Mol/Fosseli (NOR) 2-1 (21-19, 18-21, 15-11), Põldma /Poldma (EST)-Ceylin/Simdim (TUR) 0-2 (12-21, 19-21)

Pool B: Bossart/Stolz (SUI)-Menegozzo/Van Laer (ESP) 2-0 (21-11, 21-19), Alexoglou/Paschalaki (GRE)-Lyø/Skovsgaard (DEN) 2-0 (21-9, 21-11), Bossart/Stolz (SUI)-Lyø/Skovsgaard (DEN) 2-0 (21-4, 21-7), Alexoglou/Paschalaki (GRE)-Menegozzo/Van Laer (ESP) 1-2 (15-21, 21-19, 12-15), Bossart/Stolz (SUI)-Alexoglou/Paschalaki (GRE) 2-1 (21-16, 21-23, 15-13), Lyø/Skovsgaard (DEN)-Menegozzo/Van Laer (ESP) 0-2 (19-21, 13-21)

Pool C: Hohenauer/Berger (AUT)-Giljušić/Marković (CRO) 2-0 (21-13, 21-10), Breuer/Szabó (HUN)-Kovalcikova/Zelenakova (SVK) 2-0 (21-11, 21-14), Hohenauer/Berger (AUT)-Kovalcikova/Zelenakova (SVK) 2-0 (21-8, 21-16), Breuer/Szabó (HUN)-Giljušić/Marković (CRO) 2-0 (21-16, 21-17), Hohenauer/Berger (AUT)-Breuer/Szabó (HUN) 2-0 (24-22, 21-12), Kovalcikova/Zelenakova (SVK)-Giljušić/Marković (CRO) 0-2 (10-21, 15-21)

Pool D: Lajkebová/Kleiblova (CZE)-Balac/Micevic (SRB) 2-0 (21-14, 21-18), Donko/Ferlež (SLO)-Mäenpää/Hirvonen (FIN) 2-1 (21-18, 11-21, 15-12), Lajkebová/Kleiblova (CZE)-Mäenpää/Hirvonen (FIN) 2-1 (21-18, 15-21, 17-15), Donko/Ferlež (SLO)-Balac/Micevic (SRB) 2-0 (23-21, 21-10), Lajkebová/Kleiblova (CZE)-Donko/Ferlež (SLO) 2-0 (21-12, 21-15), Mäenpää/Hirvonen (FIN)-Balac/Micevic (SRB) 2-0 (21-15, 21-15).

Pool E: Duval/Sobezalz (FRA)-Gicheva/Zhelyazkova (BUL) 2-0 (21-9, 21-9), Veerbeek/Hogenhout (NED)-Gherman/Usatova (MLD) 2-0 (21-6, 21-12), Veerbeek/Hogenhout (NED)-Gicheva/Zhelyazkova (BUL) 2-0 (21-19, 21-15), Duval/Sobezalz (FRA)-Gherman/Usatova (MLD) 2-0 (21-10, 21-16), Veerbeek/Hogenhout (NED)-Duval/Sobezalz (FRA) 0-2 (14-21, 17-21), Gicheva/Zhelyazkova (BUL)-Gherman/Usatova (MLD) 1-2 (18-21, 21-15, 14-16).

Pool F: Labuz/Radelczuk (POL)-Altieri/Huesca (ESP) 2-0 (21-16, 21-16), Ēbere/Gintere (LAT)-Saxne/Madestam (SWE) 0-2 (19-21, 19-21), Labuz/Radelczuk (POL)-Saxne/Madestam (SWE), Ēbere/Gintere (LAT)-Altieri/Huesca (ESP) 1-2 (18-21, 21-11, 11-15), Labuz/Radelczuk (POL)-Ēbere/Gintere (LAT) 2-1 (24-26, 21-11, 15-10), Saxne/Madestam (SWE)-Altieri/Huesca (ESP) 2-0 (21-19, 21-15)

Pool G: Aliotta/Moretti (ITA)-Gonzalez/Lavie (ISR) 2-0 (21-18, 21-15), Neuß/Jancar (GER)-Alice/Darling (ENG) 2-0 (21-19, 21-12), Aliotta/Moretti (ITA)-Alice/Darling (ENG) 2-0 (21-15, 21-16), Neuß/Jancar (GER)-Gonzalez/Lavie (ISR) 2-1 (20-22, 21-14, 15-9), Aliotta/Moretti (ITA)-Neuß/Jancar (GER) 1-2 (16-21, 21-15, 9-15), Jagielska /Darling (ENG)–Gonzalez/Lavie (ISR) 0-2 (17-21, 23-21)

Pool H: Shchutska/Biliak (UKR)-Vilkelyte/Kucinskaite (LTU) 2-1 (16-21, 21-10, 15-8), Bex/Piret (BEL)-Torres/Cerveira (POR) 2-0 (21-13, 21-15), Shchutska/Biliak (UKR)-Torres/Cerveira (POR) 2-1 (19-21, 21-9, 15-12), Bex/Piret (BEL)-Vilkelyte/Kucinskaite (Lat) 2-0 (21-14, 21-11), Shchutska/Biliak (UKR)-Bex/Piret (BEL) 0-2 (20-22, 14-21), Torres/Cerveira (POR)-Vilkelyte/Kucinskaite (LTU) 0-2 (17-21, 18-21).

Sedicesimi di finale: Mäenpää/Hirvonen (FIN)-Breuer/Szabó (HUN), Saxne/Madestam (SWE)-Gherman/Usatova (MLD), Alexoglou/Paschalaki (GRE)-Mol/Fosseli (NOR), Shchutska/Biliak (UKR)-Gonzalez/Lavie (ISR), Vilkelyte/Kucinskaite (LTU)-Aliotta/Moretti (ITA), Menegozzo/Van Laer (ESP)-Ceylin/Simdim (TUR), Altieri/Huesca (ESP)-Veerbeek/Hogenhout (NED), Giljušić/Marković (CRO)-Donko/Feriez (SRB)

Foto Cev