Pallanuoto femminile, Universiadi 2023: Italia-Giappone 21-2. Azzurre in finale contro la Cina!

L’Italia della pallanuoto femminile centra la finale del torneo delle Universiadi Estive, in corso a Chengdu: l’Italia di Aleksandra Cotti annichilisce il Giappone nella seconda semifinale per 21-2 e domani alle ore 12.30 italiane affronterà la Cina padrona di casa nella sfida per l’oro. Nella prima fase a gironi nello scontro diretto tra le due formazioni vinsero le cinesi per 17-8 nella seconda giornata.

Le azzurre, che avevano vinto contro il Giappone per 18-6 la sfida nella prima fase a gironi, chiudono la partita già nel primo quarto, terminato sul punteggio di 8-2 per l’Italia. A questo punto le ragazze di Cotti chiudono anche la porta, nel senso che le nipponiche non segnano più per il resto del match. Le altre frazioni si chiudono, infatti, rispettivamente, sul 3-0, sul 6-0 e sul 4-0, per il complessivo 21-2 finale.

TABELLINO

Italia-Giappone 21-2

Italia: Uccella, Sapienza, Repetto 2 (1 rig.), Cordovani 4, Ranalli 7 (1 rig.), Gagliardi 3, Nesti 1, Di Claudio 1, Nardini 2, Meggiato, Altamura 1, Carosi, Galbani. All. Cotti.

Giappone: Inaba, Sekine, Suga, Kobayashi 1, Takahashi, Ninagawa, Yamamoto, Nishiyama, Sugimoto, Fujiwara 1 (1 rig.), Yamamoto, Miyagishi. All. Minami.

Arbitri: Chen (Cina) e Tan (Singapore).

Note: parziali 8-2, 3-0, 6-0, 4-0. Uscita per limite di falli Ninagawa nel Giappone. Superiorità numeriche: Italia 3/5 + 3 rigori (2 realizzati), Giappone 0/8 + 1 rigore (realizzato). Giappone con 12 giocatrici a referto.

PALLANUOTO FEMMINILE UNIVERSIADI 2023

Risultati 6 agosto

Semifinali

Cina-Australia 20-6

Italia-Giappone 21-2

Finale 5° posto

Singapore-Sudafrica 5-14

Programma 7 agosto

Finale 1° posto

Cina-Italia ore 12.30

Finale 3° posto

Australia-Giappone ore 10.30

Foto: LiveMedia/Sara Esposito