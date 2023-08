Beach volley, Europei 2023: Nicolai/Cottafava, occasione mancata! Vincono gli svedesi al tie-break, sarà finale per il bronzo

Una grande occasione gettata al vento, è difficile vederla in modo diverso, la semifinale dell’Europeo di Vienna per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che sono andati ad un soffio dall’accesso in finale e alla fine hanno ceduto ai vantaggi del tie break ai campioni in carica Ahman/Hellvig che potranno difendere il titolo contro i sorprendenti olandesi Luini/Penninga.

Ancora una volta è mancato qualcosa alla coppia azzurra per compiere l’impresa e conquistare la finale sulle rive del Danubio. Primo set da stropicciarsi gli occhi con gli azzurri superiori in tutti i fondamentali e gli svedesi quasi incapaci di reagire. Nicolai/Cottafava prendono il largo da subito e non permettono agli svedesi di rientrare vincendo 21-12. La reazione, attesa, arriva in avvio di secondo parziale e Nicolai/Cottafava non riescono ad arginarle. Gli svedesi scattano avanti 8-4, mantengono il vantaggio fino al 16-12 e continuano a spingere fino al 21-15.

Tie break all’insegna dell’equilibrio ma gli azzurri riescono nel finale a guadagnare due punti di vantaggio e a conquistare due match ball (14-12) ma li sprecano entrambi, anche per la bravura della coppia svedese che annulla altre due palle per il match e passa avanti. Al quarto tentativo Ahman/Hellvig vincono 23-21 e conquistano la seconda finale europea consecutiva. A Nicolai/Cottafava resta tanta rabbia in corpo e la possibilità di salire sul podio tra poco (ore 16.30) contro gli ucraini Popov/Reznik, già battuti dagli azzurri a Edmonton ma sicuramente più freschi perchè sconfitti nella prima semifinale 2-0 (22-20, 21-18) da Luini/De Groot che saranno in campo alle 17.45 per la finale per l’oro.

Foto Cev