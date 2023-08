Calcio femminile, Mondiali 2023: Svezia-Stati Uniti 5-4 dcr. Le nordiche volano ai quarti

Il quarto match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile vede la vittoria della Svezia sugli Stati Uniti per 5-4 ai calci di rigore, con l’esito dell’incontro deciso alla settima serie di tiri dal dischetto, dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi a reti inviolate.

Le svedesi, che nella prima fase avevano vinto il Girone G, quello con l’Italia, a punteggio pieno, volano così ai quarti di finale, dove affronteranno il Giappone, vittorioso ieri sulla Norvegia per 3-1, mentre le nordamericane, che avevano chiuso il Girone E alle spalle dei Paesi Bassi, tornano prematuramente a casa.

Dopo il nulla di fatto dei primi 120′, ad essere emozionanti sono i tiri dal dischetto: gli USA segnano nelle prime tre serie, mentre le svedesi sbagliano la terza conclusione. Si innesca una serie di errori, con entrambe le squadre che falliscono la quarta serie di tiri e Smith che manca il colpo del knock out nella quinta.

Bennison, invece, non sbaglia per le svedesi e porta la sfida ad oltranza. Sesta serie perfetta per entrambe le formazioni, poi nella settima gli USA sbagliano con O’Hara, mentre dall’altra parte Hurtig non fallisce il match point e manda la Svezia ai quarti e gli Stati Uniti a casa.

Foto: LaPresse