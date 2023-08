Beach volley, Europei 2023. Nicolai/Cottafava in semifinale! Battuti ai quarti Immers/Van de Velde

L’Italia c’è nella top 4 dell’Europeo maschile, grazie a Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che ottengono un risultato di grande prestigio dopo un periodo non semplice della loro stagione. La coppia azzurra, che aveva dato ampi segni di risveglio nel Challenge di Edmonton di due settimane fa (terzo posto) ha centrato l’accesso alla semifinale grazie al successo 2-1 contro gli olandesi Immers/Van de Velde che avevano eliminato ieri sera l’altra coppia italiana di punta, Ranghieri/Carambula.

Bene gli azzurri nel primo set. E’ Paolo Nicolai con il muro (alla fine se ne conteranno ben 11 dell’azzurro) ad aprire il break a favore della coppia italiana che scatta avanti 10-6, rintuzza il tentativo di rimonta degli olandesi (14-12) e nel finale prende nuovamente il largo vincendo 21-17. Nel secondo set grande equilibrio fra le due coppie che si inseguono a vicenda, ma mai con più di un paio di punti di vantaggio. Finale in volata che premia Immers/Van de Velde con il punteggio di 21-19.

Nicolai torna a prendere le misure agli avversari in avvio di tie break e guida la coppia italiana avanti sul 7-4. Gli azzurri sono perfetti in cambio palla e limitano gli errori, riuscendo ad imporsi con il punteggio di 15-10 e ora attendono la vincente della sfida tra i campioni in carica, gli svedesi Ahman/Hellvig e i tedeschi Ehlers/Wickler in programma alle 15.15.

Questo il programma dei quarti di finale maschili: Cottafava/Nicolai (ITA)-Immers/van de Velde (NED) 2-1 (21-17, 19-21, 15-10), Bello/Bello (Eng)-Popov/Reznik (Ukr) ore 13.15, Ahman/Hellvig (Swe)-Ehlers/Wickler (Ger) ore 15.15, Mol/Sorum (Nor)-Luini/De Groot (Ned) 19.15.

Così le semifinali femminili: Hüberli/Brunner (SUI)-Ludwig/Lippmann (GER) ore 11.00, Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Álvarez/Moreno (ESP) ore 12.00. La finale per il 3° posto è in programma alle 16.00, quella per l’oro alle 17.15.

Foto Fivb