Basket, Gianmarco Pozzecco: “A ridosso del match di Ravenna faremo le ultime scelte”

Cominciano a delinearsi altre date importanti per Gianmarco Pozzecco. Già a Trento l’orizzonte temporale è ben chiaro: prima del match di Ravenna contro Porto Rico, l’ultima da giocatore in Italia di Gigi Datome, il ct azzurro effettuerà le scelte che porteranno a delineare i 12 che giocheranno i Mondiali.

Così il Poz alla Gazzetta dello Sport: “Credo che a ridosso del match di Ravenna del 13 agosto contro Porto Rico faremo le ultime scelte. Ho rinunciato a giocatori come Tessitori, Della Valle, Vitali, Moraschini, Baldasso, Flaccadori, Bortolani, Casarin, Petrucelli e il Gallo, che poi non ha partecipato all’Europeo“.

Il ct tricolore spiega anche la logica dietro le scelte del 2023: “L’ho fatto per un discorso di tempo: ho anticipato le scelte prima del raduno per iniziare un lavoro con una base di giocatori che non devono allenarsi per conquistare un posto, ma devono lavorare per trovare un’identità. Uno zoccolo duro di 8-9 azzurri ha la consapevolezza che andrà al Mondiale, poi resta un gruppo di 2-3 che sono ancora in ballottaggio“.

In sostanza, sono quattro le partite che serviranno agli attuali 15 a roster per convincere Pozzecco a dare un posto in terra filippina, dato che è nelle Filippine che l’Italia giocherà contro Angola, Repubblica Dominicana e squadra di casa. Dopo quella di ieri contro la Turchia a Trento, ci sarà quella odierna contro la Cina, mentre il 9 e 10 agosto ci saranno le sfide a Serbia e Grecia a OAKA nel Torneo dell’Acropolis.

