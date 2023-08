Basket: Repubblica Dominicana, niente Al Horford e Chris Duarte ai Mondiali

Novità importanti in arrivo dalla Repubblica Dominicana, o meglio da una combinazione di media locali, serbi e USA. Due delle tre maggiori stelle del Paese, infatti, non andranno a giocare i Mondiali, in cui saranno nel girone dell’Italia in quel delle Filippine, a Manila.

I due nomi non sono tra quelli qualsiasi: si tratta infatti di Al Horford, centro dei Boston Celtics, e Chris Duarte, guardia che lo scorso 6 luglio è stata scambiata dagli Indiana Pacers ai Sacramento Kings in cambio di due scelte al secondo giro ai draft 2028 e 2030.

Per quel che riguarda il trentasettenne nativo di Puerto Plata, una validissima carriera NBA alle spalle da terza scelta assoluta al draft NBA 2007, poteva essere questa l’ultima occasione di rappresentare il suo Paese in chiave globale, considerato anche l’avvicinarsi della fine della sua parabola agonistica piuttosto probabile. Non si conoscono le esatte ragioni del forfait di Horford e nemmeno quelle di Duarte.

In sostanza, oltre a Karl-Anthony Towns i giocatori più rappresentativi diventeranno due protagonisti della G League, Lester Quinones e Justin Minaya. Certo è che, a questo punto, sarà la stella dei Minnesota Timberwolves a doversi far carico di gran parte delle responsabilità nelle partite contro Filippine, Italia e Angola dal 25 al 29 agosto.

Foto: LaPresse