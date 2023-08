Beach volley, Europei 2023. Delusione Gottardi/Menegatti. Avanti Ranghieri/Carambula, out Bianchin/Scampoli

Un film già visto ma stavolta fa ancora più male. Marta Menegatti e Valentina Gottardi, come lo scorso anno, escono dal Campionato Europeo per mano delle spagnole Alvarez/Moreno. Coppia solida, non eccelsa, quella iberica ma evidentemente molto fastidiosa per le italiane che non sono ancora una volta riuscite a sviluppare il loro gioco, perdendo una grandissima occasione per andarsi a giocare una medaglia in un tabellone oggettivamente scarno. Nella mattinata il contingente azzurro ha perso anche Scampoli/Bianchin, sconfitte agli ottavi, mentre tra i maschi Ranghieri/Carambula superano i sedicesimi e raggiungono Nicolai/Cottafava agli ottavi.

Nel primo set le spagnole prendono da subito un buon vantaggio, si portano sul 16-11, vengono avvicinate dalle azzurre fino al 18-16 ma si impongono con il punteggio di 21-18. Nel secondo set ancora buona partenza delle spagnole che si portano sul 7-4, poi vengono raggiunte dalle azzurre a quota 10. Menergatti/Gottardi si portano avanti 15-13 e poi vengono raggiunte e sorpassate sul fino di lana. Annullano due match ball alle iberiche ma al terzo si devono arrendere con il punteggio di 23-21.

Escono di scena agli ottavi di finale Margherita Bianchin e Claudia Scampoli, protagoniste comunque di un buon torneo, per mano delle svizzere Vergè-Deprè/Bobner. La coppia elvetica si è imposta 21-18 al termine di un combattuto primo set e poi ha vinto facilmente 21-15 nel secondo parziale e prosegue la sua corsa nel torneo femminile.

Proseguono la loro corsa anche Ranghieri/ Carambula che non hanno faticato più di tanto ad avere ragione nel match dei sedicesimi di finale della coppia lituana Stankevicius/Knasas. Gli azzurri hanno messo subito le cose in chiaro vincendo nettamente il primo set 21-15. Nel secondo parziale non è mancata la reazione della coppia lituana che è rimasta in scia fino al 17-16 ma poi tre attacchi consecutivi di Ranghieri hanno chiuso il match: 21-18. Ranghieri/Carambula negli ottavi di finale affronteranno alle 16.16 agli ottavi gli olandesi Immers/Van De Velde, mentre alla stessa ora Nicolai/Cottafava se la vedranno sempre nella sfida degli ottavi di finale contro i francesi Bassereau/Gauthier-Rat. In caso di successo di entrambe le coppie azzurre si potrebbe assistere al derby nei quarti.

Ottavi di finale femminili: Hüberli/Brunner (SUI)-Liliana/Paula (ESP) 2-0 (21-16, 21-15), Esmée/Zoé (SUI)-Bianchin/Scampoli (ITA) 2-0 (21-18, 21-15), Van Driel/B. Piersma (NED)-Dunarova/Resova (CZE) 2-1 (19-21, 26-24, 15-8), Müller/Tillmann (GER)-Ludwig/Lippmann (GER) 0-2 (19-21, 18-21), Gottardi/Menegatti (ITA)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 2-0 (21-12, 21-15), Álvarez/Moreno (ESP)-Graudina/Samoilova (LAT)m 2-0 (21-19, 21-14), Davidova/Baieva (UKR)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 1-2 (21-17, 19-21, 13-15), Stam/Schoon (NED)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 1-2 (16-21, 22-20, 19-21)

Quarti di finale femminili: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 2-0 (21-15, 28-26), Gottardi/Menegatti (ITA)-Álvarez/Moreno (ESP), Hüberli/Brunner (SUI)-Esmée/Zoé (SUI), Van Driel/B. Piersma (NED)-Ludwig/Lippmann (GER).

Sedicesimi di finale maschili: Aye/Aye (FRA)-Canet/Rotar (FRA), Luini/de Groot (NED)-Sepka/Semerad (CZE), Bello/Bello (ENG)-Seidl/Pristauz (AUT), Huerta/Huerta (ESP)-Métral/Haussener (SUI) 0-2 (17-21, 17-21), Trousil/Schweiner (CZE)-Mol/Berntsen (NOR) 2-1 (21-19, 19-21, 15-13), Herrera/Gavira (ESP)-Rudol/Łosiak (POL), Stankevicius/Knasas (LTU)-Ranghieri/Carambula (ITA) 0-2 (15-21, 18-21), Bassereau/Gauthier-Rat (FRA)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 2-0 (21-16, 21-15)

Ottavi di finale maschili: Immers/van de Velde (NED)-Ranghieri/Carambula (ITA), Cottafava/Nicolai (ITA)-Bassereau/Gauthier-Rat (FRA), Popov/Reznik (UKR)-Métral/Haussener (SUI), Åhman/Hellvig (SWE)-Trousil/Schweiner (CZE)

Foto Fivb