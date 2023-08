Basket, Riccardo Visconti lascia il raduno dell’Italia. Azzurri pronti per l’Acropolis

Dopo il successo per 79-61 contro la Cina di ieri sera, l’Italia del CT Gianmarco Pozzecco prosegue il suo percorso di avvicinamento verso i Mondiali 2023 che scatteranno a partire dal 25 agosto tra Filippine, Indonesia e Giappone e che vedranno gli azzurri protagonisti nel Girone A assieme ad Angola, Repubblica Dominicana ed i padroni di casa delle Filippine.

La notizia dell’ultima ora è che Riccardo Visconti è stato autorizzato a lasciare il raduno azzurro. A questo punto il gruppo italiano rimane con 14 elementi che, come tradizione, sarà ulteriormente scremato prima del via della manifestazione iridata. Il commento del coach nativo di Gorizia al termine dell’incontro: “Prima di tutto vorrei ringraziare Riccardo Visconti per ciò che ha dato alla squadra in questi giorni di raduno. È un giocatore di alto livello e ci ha aiutato in questo percorso di costruzione del gruppo. Dispiace davvero. Questi ragazzi sono tutti meravigliosi e ho una grande considerazione per tutti loro. Dobbiamo continuare a lavorare ed a stare bene insieme. Credo che a ridosso del match di Ravenna del 13 agosto contro Portorico faremo le ultime scelte”. (Fonte: FIP).

A questo punto il roster dell’Italia comprende i seguenti giocatori: Marco Spissu, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Guglielmo Caruso, Achille Polonara, Mouhamet Diouf, Luca Severini, Gabriele Procida, Tomas Woldetensae, Alessandro Pajola, Luigi Datome.

Come proseguirà, dunque, il programma dell’Italia in direzione Mondiali? Gli azzurri per prima cosa sbarcheranno ad Atene per il tradizionale Torneo dell’Acropolis, dove giocheranno contro Serbia (9 agosto, ore 18.45) e Grecia (10 agosto, ore 18.45). Quindi, domenica 13 agosto, al Pala De André di Ravenna andrà in scena il “DatHome Day”.

Il 17 agosto, quindi, partenza per la Cina, più precisamente a Shenzhen, per le ultime due amichevoli prima dell’esordio al Mondiale. Il 20 agosto l’Italia sarà di scena contro il Brasile (ore 9.00) mentre il 21 agosto contro la Nuova Zelanda (ore 11.30). Il 25 agosto, infine, esordio ai Mondiali contro l’Angola (ore 10.00) nella spettacolare Philippine Arena di Manila, un impianto da 55.000 posti.

Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria