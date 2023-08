Calcio femminile, Mondiali 2023: l’Olanda supera il Sudafrica per 2-0 e raggiunge la Spagna ai quarti

L’Olanda non lascia scampo al Sudafrica e centra un importante quanto meritato successo per 2-0 nel match valevole per gli ottavi di finale dei Campionati Mondiali 2023 di calcio femminile. La sfida, che si è giocata al Sydney Football Stadium, ha visto la formazione allenata dal commissario tecnico Jonker andare a segno con un gol per tempo, non dando mai la possibilità alle rivali di entrare davvero in partita.

Le oranje, quindi, raggiungono i quarti di finale nei quali se la dovranno vedere contro la Spagna che ha demolito la Svizzera con un eloquente 5-1. La sfida si giocherà venerdì 11 agosto al Wellington Regional Stadium.

L’Olanda è scesa in campo con il 3-5-2 con van Domselaar tra i pali, difesa con Spitse, van der Gragt e Janssen, quindi a centrocampo Brugts, van de Donk, Groenen, Roord e Pelova, quindi due offensivo composto da Martens e Beerensteyn. Il Sudafrica ha risposto con il 4-2-3-1 con Swart in porta, Ramalepe, Mbane, Matlou e Dhlamini in difesa, Gamede e Biyana mediane, quindi Seoposenwe, Mothalo e Magala a sostegno di Kgatlana.

La sfida si sblocca dopo soli 9 giri di lancette con l’Olanda che passa a condurre grazie alla rete di Roord. Le sudafricane provano a reagire ma perdono i pezzi dato che, dopo la mezzora, sono costrette a due cambi per gli infortuni di Seoposenwe e Mbane.

Nella ripresa le oranje vanno al raddoppio, anche in questo caso dopo 9 giri di lancette. Ma, dopo un controllo al VAR, la rete di Martens viene annullata. Poco male, al 68° minuto, infatti, l’Olanda va davvero sul 2-0 grazie alla rete di Beerensteyn su assist della stessa Martens, che va a blindare successo e passaggio del turno.

