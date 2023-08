Basket, quando la prossima amichevole Italia-Porto Rico? Programma, orario, tv, streaming

Dopo il trionfo al Torneo dell’Acropolis grazie agli ottimi successi contro Serbia e Grecia, l’Italia tornerà in campo domenica 13 agosto per sfidare Portorico in un’amichevole. La palla a due di questo match è in programma alle 21:00 al Pala De André di Ravenna.

Per il Bel Paese la sfida contro Portorico sarà un altro test importante in vista dei Mondiali 2023 di basket che si svolgeranno dal 25 agosto al 10 settembre tra Manila (Filippine), Giacarta (Indonesia) e Okinawa (Giappone). Da segnalare che l’ultimo precedente tra l’Italia e la squadra centroamericana risale al Pre-Olimpico di Belgrado del 2021, quando gli azzurri si imposero per 90-83.

La partita di domenica 13 agosto 2023 tra Italia e Portorico si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204) e in diretta streaming su SkyGO e NOW. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intera sfida.

CALENDARIO ITALIA-PORTORICO AMICHEVOLE

Domenica 13 agosto

Ore 21.00: Italia – Portorico al Pala De André di Ravenna (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

Credit: Ciamillo