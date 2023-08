Basket, quali saranno le avversarie dell’Italia nel secondo girone dei Mondiali? Contano i punti della prima fase

Si aspettava praticamente soltanto l’ufficialità e adesso, dopo l’ampia vittoria di Portorico contro la Cina, è arrivata: saranno la Serbia e appunto il Portorico le due squadre che l’Italia dovrà affrontare nella seconda fase a gironi ai Mondiali 2023 di basket che si stanno svolgendo tra Giappone, Filippine e Indonesia.

La compagine balcanica e quella centroamericana hanno infatti chiuso rispettivamente il girone B al primo e al secondo posto con 6 e 5 punti e hanno raggiunto gli azzurri e la Repubblica Dominicana, che hanno terminato rispettivamente in seconda e in prima posizione nel gruppo A con 5 e 6 punti, nel girone I.

Ora la situazione è questa: dato che nella seconda fase ogni squadra si porta dietro tutti i punti conquistati nel primo girone, la Serbia e la Repubblica Dominicana partiranno dalla vetta della classifica con 6 punti, mentre il Bel Paese e Portorico inizieranno da dietro con 5. Ecco dunque che l’Italia, che nei prossimi giorni dovrà sfidare all’Araneta Coliseum di Manila (Filippine) le squadre che erano nel girone B (non ci sarà invece il rematch contro la Repubblica Dominicana), sarà adesso costretta a vincere le prossime due partite per avere possibilità di accedere ai quarti, dove ci sarà l’incrocio con il gruppo J, ovvero quello con Stati Uniti (che probabilmente chiuderanno al primo posto anche nel secondo girone e affronteranno quindi poi la seconda del gruppo dell’Italia), Lituania, Montenegro e una tra Grecia e Nuova Zelanda.

Attenzione però, perché per il Bel Paese potrebbe anche non bastare vincerle entrambe. Infatti, non è impossibile che l’Italia, la Serbia e la Repubblica Dominicana terminino tutte il secondo girone a quota 9 punti e in quel caso si andrebbe a guardare, in primis, la differenza canestri negli scontri diretti. Attualmente i ragazzi di Gianmarco Pozzecco sono a -5 dopo la sconfitta per 82-87 contro la squadra di Nestor Garcia, mentre Serbia e Repubblica Dominicana sono rispettivamente a +0 (perché Bogdanovic e compagni non hanno ancora affrontato le possibili squadre con cui andare a vedere poi gli scontri diretti) e +5. Da ciò si può dedurre che per aumentare di molto le chance di avere un posto ai quarti, l’Italia dovrà battere la squadra balcanica con sei o più punti di scarto nello scontro diretto (in programma venerdì 1 settembre in orario da definire). In tal caso, il Bel Paese rimarrebbe infatti padrone del proprio destino e poi con una vittoria contro il Portorico (nel match in programma domenica 3 settembre in orario ancora sconosciuto) sarebbe sicuro del passaggio del turno.

Credit: Ciamillo