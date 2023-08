Basket, Mondiali 2023: Stati Uniti travolgenti sulla Giordania nell’ultima del girone C

Fin troppo facile la storia per Team USA nel terzo incontro del girone C. Gli Stati Uniti di Steve Kerr chiudono al comando il raggruppamento senza sconfitte e con un punteggio altisonante, 110-62, nei confronti della Giordania che, tolto Rondae Hollis-Jefferson, di qualità ne ha ben poca da poter opporre alle superstar NBA che stanno dimostrandosi molto attente rispetto alle indicazioni dell’uomo che ha fatto grandi i Golden State Warriors.

Il parziale dei primi venti minuti, del resto, è altamente esplicativo del match: 62-33. Non sempre va a segno, ma spesso è inafferrabile, Anthony Edwards che entra una volta di più nel suo ruolo di trascinatore di Team USA con 22 punti totali. Non c’è mai neanche un po’ di equilibrio, visto che gli States partono sull’8-0 e non si fermano più. L’arena, nel prepartita, fa sentire il proprio affetto per Hollis-Jefferson (arrivato al punto tale di sentirsi nominare “Kobe” per il numero 24 sulla schiena) e Austin Reaves, ma a dar spettacolo sono appunto Edwards e anche Paolo Banchero con movimenti cui seguono schiacciate che ne mostrano la gran tecnica.

Nel terzo quarto, peraltro, Edwards decide di entrare in modalità showtime con una schiacciata da Slam Dunk Contest in NBA, impreziosita da Brunson che gli serve la palla dietro la schiena. Un assist di livello in quella che è una performance in cui nessuno gioca più dei 21’14” di Tyrese Haliburton. Si finisce, in sostanza, con poco di tecnico da dire e la limitazione da annotare che, nel secondo girone, ci saranno USA-Montenegro e USA-Lituania. Con quest’ultima partita che porta tanti ricordi per i baltici.

USA-GIORDANIA 110-62

USA: Haliburton 6, Bridges 9, Johnson 5, Ingram 7, Banchero 8, Portis 13, Edwards 22, Brunson 10, Hart 2, Jackson 12, Kessler 8, Reaves 9. All. Kerr

Giordania: Abu Hawwas 5, Ibrahim 10, Hamarsheh, Bzai, Hammouri 3, Hussein 4, Z. Abbas ne, H. Abbas 2, Kanaan 5, Hollis-Jefferson 20, Alnajdawi 4, Dwairi 9. All. Al-Sous

Dwairi è il nome giordano (originale) di Ahmet Duverioglu.

Foto: LaPresse