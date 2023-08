A che ora la semifinale dell’Italia agli Europei di volley femminile? Data, avversaria, tv, streaming

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, si terrà alle 17.00 di venerdì 1° settembre a Bruxelles (Belgio) la semifinale dell’Italia del volley femminile negli Europei 2023. Le azzurre si sono meritata l’accesso al penultimo atto grazie alla vittoria per 3-0 contro la Francia e attendono quest’oggi l’esito della sfida tra Turchia e Polonia per conoscere il nome della prossima rivale.

Qual è la formazione da temere maggiormente tra le due? Sulla carta, le turche allenate da coach Daniele Santarelli hanno grandi qualità e le hanno messe in mostra nella recente affermazione in Nations League. In relazione a questa competizione, le azzurre subirono due sconfitte dalle anatoliche. C’è da dire, però, che la compagine di Davide Mazzanti non era nella sua formazione tipo e, di conseguenza, il tutto va letto e interpretato.

Vedremo a questo punto se i pronostici saranno confermati o se la Polonia saprà stupire e infliggere il ko alle turche. Osservate speciali Joanna Wolosz, in cabina di regia, e l’opposta Magdalena Stysiak. Potrebbero essere le due polacche a rappresentare un pericolo di non poco conto per la Turchia. Da sottolineare che le semifinali della rassegna continentale si disputeranno a Bruxelles (Belgio).

La semifinale della Nazionale italiana di volley femminile agli Europei 2023 sarà trasmessa in diretta tv da RaiSport HD e Sky Sport con palinsesto da ufficializzare. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

PROGRAMMA SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023

Venerdì 1° settembre

17.00 Italia-Turchia/Polonia

DOVE VEDERE IN TV/STREAMING LA SEMIFINALE

Diretta tv: RaiSport (palinsesto esatto da definire) e SkySport Summer

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport

Foto:LiveMedia/Valerio Origo