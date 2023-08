Calendario Mondiali basket 2023 oggi: orari partite mercoledì 30 agosto, programma, tv, streaming

Oggi sarà una giornata molto importante ai Mondiali 2023 di basket: in questo mercoledì si svolgeranno tra Giappone, Filippine e Indonesia (le tre sedi di questa rassegna iridata) le ultime partite valevoli per la prima fase a gironi e si delineeranno dunque definitivamente tutti i gruppi della seconda fase a gruppi. Tra le squadre interessate alle partite odierne c’è ovviamente anche l’Italia, che dovrà guardare con grande attenzione le sfide Sud Sudan-Serbia e Cina-Portorico per capire chi saranno le prossime avversarie.

Il programma si aprirà alle ore 10:00 con Georgia-Venezuela (girone F) all’Okinawa Arena (Giappone) e Sud Sudan-Serbia (girone B) alla Smart Araneta Coliseum di Manila (Filippine). Nel primo match Tornike Shengelia e compagni andranno a caccia del successo che permetterebbe di mettere quasi al sicuro il passaggio del turno, mentre la compagine sudamericana proverà a vincere con ampio margine per tenere vive le speranze di avanzamento nel torneo; nel secondo incontro, invece, la Serbia cercherà di fare tre su tre nel girone per arrivare alla seconda fase (dove ci saranno gli scontri con il girone dell’Italia e quindi con la Repubblica Dominicana e appunto gli azzurri) con il massimo dei punti (ricordiamo che le squadre che si qualificheranno, ovvero le prime due di ogni girone, si porteranno nella seconda fase tutti i punti conquistati nel primo girone). Sulla carta la squadra europea dovrebbe farcela senza grossi problemi, ma attenzione a non sottovalutare il Sud Sudan, che oggi le proverà tutte per compiere l’impresa e restare in vita per il passaggio del turno (attualmente in testa alla classifica del girone B c’è la Serbia con 4 punti, seguita da Portorico e il Sud Sudan con tre e dalla Cina con 2).

Alle 10:40 torneranno poi in campo gli Stati Uniti (già sicuri del passaggio del turno), che sfideranno al Mall of Asia Arena di Pasay (Filippine) la Giordania (momentaneamente ultima con un record di 0-2) con l’obiettivo di conquistare il terzo successo in tre partite nel gruppo C. Alle 11:45 spazio al Brasile: i ragazzi di Gustavo Conti, reduci dalla sconfitta contro la Spagna, affronteranno la Costa d’Avorio all’Indonesia Arena di Jakarta (Indonesia) nel match che metterà in palio il secondo posto nel girone G e dunque la qualificazione per la seconda fase (è invece già sicura della prima posizione la Spagna).

Alle 13:30 sarà il turno alla Slovenia di Luka Doncic, che all’Okinawa Arena (Giappone) andrà a caccia del successo contro Capo Verde (attualmente terzo con un record di 1-1 come la Georgia) per chiudere il girone F al primo posto e a punteggio pieno. Alle 14:00 poi, ci sarà l’altra partita che interessa all’Italia, ovvero Cina-Portorico alla Smart Araneta Coliseum di Manila (Filippine). Qui la squadra centroamericana, attualmente seconda nel gruppo B con lo stesso score del Sud Sudan, partirà sicuramente favorita, ma, sebbene la squadra asiatica sia già quasi sicura dell’eliminazione, non dovrà assolutamente sottovalutare l’impegno per evitare brutte sorprese.

Alle 14:40 toccherà poi alla Grecia tornare in campo: il gruppo di Dimitrios Itoudis affronterà la Nuova Zelanda al Mall of Asia Arena di Pasay (Filippine) nella sfida che varrà il secondo posto per il gruppo C e dunque la qualificazione alla seconda fase. Infine, alle 15.30 comincerà all’Indonesia Arena di Jakarta (Indonesia) l’ultima partita di giornata e anche della prima fase a gironi, ossia Iran-Spagna, match che non dovrebbe avere storia in favore della squadra iberica (già qualificata per la seconda fase). In caso di successo, la compagine europea chiuderebbe il girone G al primo posto (sicuro anche in caso di sconfitta) a punteggio pieno.

Tutte le partite di oggi si potranno vedere in diretta streaming su DAZN. Inoltre, Sud Sudan-Serbia e Grecia-Nuova Zelanda si potranno guardare anche in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su SkyGO e Now TV.

CALENDARIO MONDIALI BASKET 2023 OGGI

Mercoledì 30 agosto

Ore 10.00: Georgia – Venezuela (girone F) all’Okinawa Arena di Okinawa (Giappone)

Ore 10.00: Sud Sudan – Serbia (girone B) alla Smart Araneta Coliseum di Manila (Filippine) – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204)

Ore 10.40: USA – Giordania (girone C) al Mall of Asia Arena di Pasay (Filippine)

Ore 11.45: Costa d’Avorio – Brasile (girone G) all’Indonesia Arena di Jakarta (Indonesia)

Ore 13.30: Slovenia – Capo Verde (girone F) all’Okinawa Arena di Okinawa (Giappone)

Ore 14.00: Cina – Portorico (girone B) alla Smart Araneta Coliseum di Manila (Filippine)

Ore 14.40: Grecia – Nuova Zelanda (girone C) al Mall of Asia Arena di Pasay (Filippine) – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204)

Ore 15.30: Iran – Spagna (girone G) all’Indonesia Arena di Jakarta (Indonesia)

PROGRAMMA MONDIALI BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) per Sud Sudan-Serbia e Grecia-Nuova Zelanda

Diretta streaming: SkyGO e Now TV per le partite trasmesse su Sky Sport, DAZN per tutte le partite

Foto: fiba.basketball