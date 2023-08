Basket, Mondiali 2023: la Serbia chiude imbattuta, vincono anche Georgia e Brasile

Ultima giornata della prima fase a gironi dei Mondiali in corso tra Filippine, Giappone e Indonesia. In mattinata in campo sono scese sei squadre ed era il momento definitivo delle sentenze. Ecco come è andata.

SUD SUDAN-SERBIA 83-115 (Girone B)

Nel primo match di giornata del gruppo B la Serbia affrontava l’ultimo ostacolo per chiudere imbattuta la prima fase dei Mondiali. E contro il Sud Sudan il match dura poco più di un quarto, dove gli africani provano a restare in scia ai serbi. Poi, però, Jovic e compagni cambiano marcia e la partita finisce come da pronostici. Merito di Nikola Jovic e Bogdan Bogdanovic, che chiudono con oltre 20 punti segnati a testa, ma sono sei i giocatori serbi in doppia cifra, con Bogdanovic che sfiora la doppia doppia con 9 assist, mentre Stefan Jovic contribuisce con 13 assist. Al Sud Sudan non bastano, invece, i 21 punti di Dur Jok Kacuol.

TOP SCORER

SUD SUDAN – Kacuol 21, Omot 17, Shayok 12

SERBIA – N.Jovic 25, Bogdanovic 23, Milutinov 17

GEORGIA-VENEZUELA 70-59 (Girone F)

Doveva vincere la Georgia contro il Venezuela per prenotare un posto nella seconda fase e Shengelia e compagni soffrono, rischiano, ma grazie a un secondo quarto dominato portano a casa l’obiettivo. La Georgia parte subito in attacco, cercando di staccare un Venezuela che fatica ma resta in partita nel primo quarto, chiuso con i georgiani avanti 24-19. Ma nei secondi dieci minuti cresce la difesa georgiana, che impedisce ai venezuelani di trovare ritmo e con un parziale di 18-4 vanno al riposo avanti 42-23. Ma il match non è chiuso, con i venezuelani che provano a riaprire i giochi, vincono il terzo quarto con un +4 che vale il 59-44 con cui si va all’ultimo stop. La Georgia negli ultimi 10 minuti deve controllare il match, non dà sicuramente spettacolo, segna solo 11 punti, ma limita l’attacco del Venezuela e si impone 70-59, con Tornike Shengelia che è decisivo con 25 punti

TOP SCORER

GEORGIA – Shengelia 25, Bitadze 11, Andronikashvili, Sanadze 9

VENEZUELA – Colmenares 16, Materan 12, Guillent 10

COSTA D’AVORIO-BRASILE 77-89 (Girone G)

Sfida da dentro o fuori tra la Costa d’Avorio e il Brasile, con i sudamericani favoriti della vigilia, ma che affrontano una squadra africana che tutto vuole tranne essere una vittima sacrificale. Così si vive una sfida molto equilibrata, che nel primo quarto vede la Costa d’Avorio toccare anche il +5 prima di chiudere il tempo in vantaggio 25-23. Nel secondo quarto il Brasile prova a cambiare marcia, soprattutto con Yago Santos, che chiude il primo tempo con 19 punti, e riesce a superare la Costa d’Avorio e andare al riposo avanti 50-46. Prova a scappare il Brasile, ma non riesce a chiudere il discorso nel terzo quarto, che chiude avanti 70-65. La tensione cresce, crollano le percentuali nei primi minuti dell’ultimo quarto, con i primi 5 minuti che si chiudono con un parziale di 4-0 per i brasiliani, che però approfittano del blackout della Costa d’Avorio per avere finalmente l’allungo che cercavano. Non mollano, però, gli ivoriani che con un controparziale ritornano a -3 con cinque minuti da giocare. Una tripla di Cabolco ridà fiato al Brasile e per la Costa d’Avorio il gap è troppo per completare la rimonta e conquistare una clamorosa qualificazione. Vince, così, il Brasile 89-77, con Yago Santos miglior marcatore, anche se nella ripresa è impalpabile e chiude con 24 punti.

TOP SCORER

COSTA D’AVORIO – Bah 13, Diabate 12, Dally 11

BRASILE – Santos 24, Soares 15, De Paula 13

Foto: fiba.basketball