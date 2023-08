Basket, Mondiali 2023: pubblico record a Manila, oltre 38.000 per il debutto delle Filippine

Era la grande occasione per il basket delle Filippine e la gente del Paese, a Manila e oltre, non s’è lasciata scappare l’occasione. Nella terra dove, forse più che in ogni altro luogo al mondo, la pallacanestro è più simile a una religione che a qualsiasi altra cosa, il match di debutto della selezione nazionale ai Mondiali contro la Repubblica Dominicana è servito a battere un record decisamente longevo, quello del numero di spettatori per una singola partita della rassegna iridata.

Il record precedente apparteneva ai 32.616 spettatori stipati all’interno dello SkyDome di Toronto, oggi Rogers Centre, per la finale del 1994 che vide opposti gli Stati Uniti alla Russia. Sul campo fu 137-91 a favore di un Dream Team II al tempo ancora giovane, con Don Nelson in panchina e con Shaquille O’Neal, Shawn Kemp, Dominique Wilkins, Alonzo Mourning e Joe Dumars tra gli altri.

Questa volta, si è arrivati a quota 38.115: fa fede quanto riportato dalla FIBA, che alla Philippine Arena ha potuto toccare con mano quanto questo sport sia amato dalle parti di Manila. Una spinta enorme, alla quale l’organizzazione puntava con questa singola giornata in cui l’impianto viene utilizzato nella rassegna iridata per sostenere Jordan Clarkson e compagni. Vale anche la pena ricordare che questo è stato il luogo in cui l’Italia femminile, nel 3×3, nel 2018 ha vinto il titolo mondiale battendo in sequenza USA, Cina e Russia.

E proprio a proposito di Italia, che fosse una giornata da seguire in termini di numeri s’era già capito con il match tra azzurri e Angola, vinto faticosamente dagli uomini di Gianmarco Pozzecco. L’incontro era iniziato alle 16:00 locali con oltre 21.000 spettatori presenti, il che faceva presagire numeri ancora più grandi successivamente. La Philippine Arena, ufficialmente, può contenere fino a 55.000 persone, ma per questi Mondiali la capienza, per varie ragioni, è stata ridotta a 46.000. Un numero pur sempre elevatissimo, non raggiungibile attualmente neanche da alcuna arena NBA (non fa testo la NCAA per le cui Final Four vengono utilizzati normalmente gli stadi del football americano). Il tutto al netto, ovviamente, di qualche utilizzo sporadico di arene non nate per la pallacanestro (vedere l’Alamodome di quest’anno con i 68.323 spettatori radunati per San Antonio Spurs-Golden State Warriors, o l’All Star Game 2010 da oltre 100.000 spettatori).

