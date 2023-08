Basket, Mondiali 2023: Luka Doncic il top scorer, Trevor Waters il miglior ‘assist-man’. Il Canada la squadra più spietata in attacco, gli Stati Uniti catturano più rimbalzi di tutti

Archiviata la prima fase dei Mondiali di basket 2023, è oramai tutto pronto per la seconda che inizierà domani 1° settembre in cui ci sarà anche l’Italia di Gianmarco Pozzecco chiamata all’impresa contro la temibile Serbia e l’insidioso Porto Rico per centrare un posto nei quarti di finale. Dopo le prime tre giornate del torneo iridato è anche tempo di dare uno sguardo alle statistiche più interessanti tra giocatori e Nazionali impegnate: andiamo a scoprirle insieme!

Sul lato dei giocatori, alla voce ‘punti segnati’ per partita, Luka Doncic guida la classifica con 30 punti di media. La stella della Slovenia e dei Dallas Mavericks in NBA è anche il miglior ‘rubatore’, con 2.7 palle rubate. Subito dopo Doncic troviamo forse una delle sorprese del Mondiale ovvero Rondae Hollis-Jefferson (Giordania) con 27.7 punti messi a referto di media, in cui brilla il suo career-high a quota 39 punti. Chiude il podio un giocatore a noi molto conosciuto ovvero Jordan Clarkson (Filippine – compagno di Simone Fontecchio agli Utah Jazz) con 24 punti a referto in tre partite. Passando invece agli assist, il miglior ‘passatore’ dopo la prima fase è Tremont Waters (Porto Rico – avversario dell’Italia nel girone I al pari della Serbia) con 8.7 assist, seguito da un altro cestista che gli Azzurri incroceranno ovvero Stefan Jovic (8.3) e da Pau Stoll (Messico) con 8.0. Nei rimbalzi giganteggiano due autentici ‘totem’ come Joshua Hawkinson (Giappone) ed Edy Tavares (Capo Verde) con una media di 12 a partita (difensivi ed offensivi), con il terzo gradino occupato da Nikola Milutinov (Serbia) con 10.3.

Altrettanto interessanti sono le statistiche collettive e quindi di squadra, dominate in gran parte da una sola Nazionale: il Canada. Shai Gilgeous-Alexander e compagni, infatti, si piazzano al primo posto in diverse voci: punti medi segnati (108), record in una sola partita (128, contro il Libano) e miglior percentuale realizzativa dal campo (71.4%, sempre nel largo successo contro il Libano). In scia ai canadesi troviamo gli Stati Uniti (106 punti segnati di media), con la compagine a stelle e strisce che prova a ‘rifarsi’ nei rimbalzi totali (58) e nelle stoppate (6.7 di media) – dimostrando così un’ottima fase difensiva. Dietro agli USA chi sorveglia altrettanto bene il ferro è la Lituania (53 rimbalzi), seguita a ruota dal Porto Rico avversario dell’Italia nella seconda fase (50). La Serbia si dimostra essere la squadra più letale dalla lunga distanza (44.7%), mentre dal pitturato la percentuale più elevata la piazza la Germania (71.7%). A cronometro fermo Finlandia e Libano hanno tirato col 100%, a fronte però di pochi liberi concessi (8 e 5).

