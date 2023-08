Basket, Mondiali 2023: la Spagna domina all’esordio contro la Costa d’Avorio

Tutto facile per la Spagna nella prima ai Mondiali di basket 2023. La squadra di Scariolo ha passeggiato al suo esordio contro la Costa d’Avorio, imponendosi con il punteggio di 94-64. Davvero tutto molto semplice per le Furie Rosse, che hanno allungato prima dell’intervallo e poi hanno dilagato nel secondo tempo. Prossimo appuntamento per la Spagna contro il Brasile, vittorioso sull’Iran, in un match che vale il primo posto nel girone.

Willy Hernangomez è il miglior marcatore del match con 22 punti. In doppia cifra per la Spagna ci sono anche Usman Garuba (12) e Juancho Hernangomez (11). Alla Costa d’Avorio non bastano gli 11 punti di Bazoumana Konè e i 10 di Jean Philippe Dally.

Inizio lanciatissimo della Spagna, con il 9-0 firmato dai fratelli Hernangomez e da Parra. La squadra di Scariolo ha il pieno controllo del match e tocca il +12 con la tripla di Abrines. La Costa d’Avorio, però, riesce a reagire e arriva sul -4 con il canestro di Zouzoua. Il primo quarto si chiude con gli spagnoli avanti 24-17.

In avvio di secondo quarto la Costa D’Avorio prova a rimanere a contatto e la tripla di Abouo vale il nuovo -4 (28-24). Due schiacciate di Willy Hernangomez danno nuovamente un buon margine alla Spagna. Negli ultimi quattro minuti prima dell’intervallo, la squadra di Scariolo costruisce il parziale che ammazza la partita. La Costa d’Avorio crolla e gli spagnoli si presentano negli spogliatoi sul +19 (53-34).

Il copione della partita è ormai scontato. Anche al rientro dalla pausa lunga la musica è sempre la stessa, con la Spagna che domina il match. La tripla di Claver fa volare sul +31 la formazione di Scariolo e per l’allenatore italiano c’è la possibilità di ruotare tutta la squadra. L’ultimo quarto è pura formalità con la Spagna che chiude 94-64.

FOTO: LaPresse