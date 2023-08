Basket, Mondiali 2023: la Spagna allunga nell’ultimo quarto e chiude la pratica Brasile

Buona anche la seconda per la Spagna ai Mondiali di basket. La squadra di Sergio Scariolo ha ipotecato il primo posto nel girone con la vittoria sul Brasile per 96-87. Un successo maturato soprattutto nell’ultimo quarto, con il parziale di 32-19 degli spagnoli. Il miglior marcatore per le Furie Rosse è stato Santiago Aldama con 15 punti, ma importanti anche i 14 punti di Willy Hernangomez e i 13 di Juan Nunez. Al Brasile non è bastato un ottimo Bruno Caboclo, autore di una doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi.

Grande equilibrio in avvio di match con il tabellone che segna la parità sul 9-9 dopo cinque minuti. Si gioca punto a punto, con gli attacchi che rispondono colpo su colpo. Nessuna delle squadre riesca a costruire un mini-allungo e alla prima sirena il Brasile è in vantaggio per 22-21.

Il copione rimane lo stesso anche all’inizio del secondo quarto, con la Spagna che cerca un primo allungo sul +6 con la schiacciata di Brizuela in contropiede (34-28). Il neo giocatore del Barcellona ed Aldama portano la squadra di Scariolo sulla doppia cifra di vantaggio (42-32). All’intervallo le Furie Rosse sono in vantaggio per 50-42.

Al rientro dagli spogliatoi Santos mette subito la tripla del -5, ma la Spagna replica e torna nuovamente sul +10 (59-49) con Willy Hernangomez. Il Brasile cerca di rimanere a contatto e replica ad una Spagna che vuole mettere definitivamente le mani sulla partita. Nel finale di quarto gli spagnoli allungano ancora, ma l’ultimo squillo è di Meindl, che mette la tripla del -5 (59-64) con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

L’inizio del quarto quarto, però, è tutto di marca spagnola. Nunez e Garuba perfezionano il break di 10-1, che proietta la Spagna sul +14 (74-60). Il Brasile non riesce più a reagire e Llull firma anche il canestro del +19. La Spagna fa calare il sipario sul match e gli ultimi cinque minuti sono di pura amministrazione per le Furie Rosse, che chiudono 96-78 e staccano il biglietto per la seconda fase.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BRASILE – SPAGNA 78-96 (22-21, 20-29, 17-14, 19-32)

Brasile: Bente 6, Caboclo 15, De Paula 5, Dias 5, Dos Anjos, Felicio 8, Huertas 2, Meindl 7, Yago Santos 14, Gui Santos 7, Soares 9

Spagna: Abrines, Aldama 15, Brizuela 8, Claver 7, Diaz 11, Fernandez 8, Garuba 8, W.Hernangomez 14, J.Hernangomez 8, Llull 4, Nunez 13, Parra

FOTO: LaPresse