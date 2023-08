Basket, Mondiali 2023: la FIBA istituisce il premio per il miglior giovane. In lizza anche Spagnolo e Banchero

La FIBA ha deciso di istituire per la prima volta ai Mondiali di basket il premio per il miglior giovane della rassegna iridata. Denominato Rising Star Award, il riconoscimento varrà solo per i giocatori che sono nati dal 2002 e che avranno giocato almeno quattro partite.

Nella lista dei possibili vincitori del premio ci sono anche gli azzurri Matteo Spagnolo e Gabriele Procida. Soprattutto il nuovo play dell’Alba Berlino può davvero competere per questo riconoscimento, visto che sta prendendo sempre più spazio all’interno della squadra azzurra come dimostrano i 14 punti (top scorer) nell’amichevole contro la Nuova Zelanda di oggi.

Non solo i due italiani, ma anche tanti giocatori che sono molto attesi al Mondiale. Tra questi ovviamente spicca Paolo Banchero. L’ala degli Orlando Magic ha scelto di giocatore per gli Stati Uniti, rifiutando la possibilità di indossare la maglia azzurra. Da capire quale sarà il suo ruolo all’interno del roster di Steve Kerr.

Altri possibili candidati alla vittoria finale sono lo spagnolo Usman Garuba e l’australiano Josh Giddey. Soprattutto quest’ultimo potrebbe davvero essere una delle sorprese della rassegna irdata, visto il suo alto rendimento anche in NBA con la maglia degli Oklahoma City Thunder.

Credit Ciamillo