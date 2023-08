Basket, Mondiali 2023: Dairis Bertans, rassegna iridata finita. Infortunio per uno dei fari della Lettonia

La Lettonia gioisce per l’approdo alla seconda fase con annessa eliminazione della Francia, ma non può del tutto sorridere. Perde, infatti, uno dei suoi fari, Dairis Bertans, che a 33 anni ha risposto assieme al fratello Davis alla chiamata nella selezione nazionale per una storica prima volta iridata con annesso risultato da ricordare anche senza Kristaps Porzingis.

Bertans, visto anche in Italia all’Olimpia Milano, ha riportato uno strappo parziale al bicipite femorale del ginocchio sinistro. Questo significa cinque settimane di stop, come riportato anche dalla federazione lettone in un comunicato. Questo, chiaramente, significa che per lui la rassegna iridata è finita.

Resteranno dunque in 11 i lettoni, un danno importante alla vigilia della sfida con il Canada soprattutto perché Bertans avrebbe potuto portare parecchi punti (ne aveva realizzati 20 contro il Libano, anche se con la Francia si era limitato a 8).

Non è il primo infortunio che toglie dai Mondiali un giocatore: anche la Grecia si è ritrovata in 11 con l’uscita di scena di Dinos Mitoglou, avvenuta però precedentemente al via. In questo caso, però, gli equilibri possono cambiare maggiormente.

Foto: fiba.basketball