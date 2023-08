Italia-Spagna, Finale Europei basket U16 oggi: quando si gioca, programma, orario d’inizio, tv e streaming

L’Italia affronterà la Spagna nella Finale degli Europei Under 16 di basket. Gli azzurri scenderanno in campo questa sera (domenica 13 agosto, ore 21.00) per fronteggiare gli iberici in un atto conclusivo che si preannuncia altamente spettacolare a Skopje (Macedonia del Nord). I ragazzi di coach Giuseppe Mangone cercheranno di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione continentale di categoria, dove l’ultimo sigillo tricolore risale al 1991.

La nostra Nazionale conquistò la medaglia di bronzo nel 2019, quando furono proprio le Furie Rosse (che inseguono il sesto trionfo della propria storia) a imporsi battendo la Francia. L’Italia è stata impeccabile nel corso di questa edizione. Tre successi nella fase a gironi contro Slovenia, Montenegro e Turchia, poi una fase a eliminazione diretta caratterizzata dalle vittorie schiaccianti contro Belgio, Germania e Francia. La Spagna ha invece passeggiato con la Lettonia, ha battuto la Slovenia di tre punti e poi ha surclassato la Lituania in semifinale.

Tra le fila dell’Italia spiccano in particolar modo Perez, Accorsi e Mathis. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, Finale degli Europei Under 16 di basket. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA, FINALE EUROPEI BASKET UNDER 16

Domenica 13 agosto

Ore 21.00 Finale Europei basket Under 16: Italia vs Spagna – Diretta streaming sul canale YouTube della FIBA

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube della FIBA, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

