Basket, l’Italia batte la Germania e vola in semifinale agli Europei U16! Fondamentale uno straordinario Garavaglia

Grandissima vittoria dell’Italia ai quarti di finale degli Europei Under 16 di basket. Allo Sports Centre Boris Trajkovski di Skopje, in Macedonia, il gruppo di Giuseppe Mangone disputa un ottimo match contro la Germania e si impone per 75-56, conquistando il pass per la semifinale contro la Francia. Fondamentale per il Bel Paese uno straordinario Diego Garavaglia, autore di 26 punti (di cui 12 di fila nei cinque minuti finali), ma è molto importante anche la prova da 9 punti e 10 rimbalzi di Maikcol Perez. Alla squadra teutonica non bastano invece i 16 di Davi Remagen e i 15 di Mathieu Grujicic.

L’Italia parte molto forte e soprattutto grazie al trio Garavaglia-Mathis-Nistrio chiude il primo quarto avanti di 11 (22-11). La squadra di Mangone non abbassa il ritmo in avvio di secondo parziale e vola addirittura sul +19, ma poi la Germania ha una piccola reazione e riesce a tornare sul -11 prima dell’intervallo (43-32).

Al rientro dagli spogliatoi, l’Italia accelera nuovamente e arriva sul +16 con il contributo di Perez (bravo a segnare due triple in rapida successione), Mathis e Lonati. Anche in questo caso però, la compagine guidata da Dirk Bauermann non affonda e con una buona seconda parte di terzo periodo si porta sul -9 (59-50). L’ultimo periodo inizia dunque con i giochi ancora aperti: la Germania ci crede e dopo un continuo tira e molla accorcia sul -7 a metà quarta frazione con due tiri liberi di Remagen (63-56). A questo punto l’Italia deve reagire e lo fa con uno straripante Gravaglia: il numero 23 degli azzurri sale in cattedra e con addirittura 12 punti in cinque minuti permette ai compagni di prendere definitivamente il largo fino al 75-56 conclusivo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – GERMANIA 75-56 (22-11, 21-21, 16-18, 16-6)

Italia: Ceccato, Perez 9, Mathis 9, Nistrio 4, Hassan ne, Granai, Carnevale 5, Abreu 6, Accorsi 8, Bandirali ne, Lonati 8, Garavaglia 26

Germania: Remagen 16, Reinhart, Schiffs 1, Baumer 2, Grujicic 15, Duru 4, Crnjac 4, Lastring 6, Estelle ne, Petric, Bennefeld 4, Bruggemann 4

Foto: FIP