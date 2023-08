Basket: l’Italia batte la Grecia e si aggiudica il Torneo dell’Acropolis! 17 punti di Simone Fontecchio e 13 di Nicolò Melli, Spissu decisivo dalla lunetta

L’Italia cala il bis ad Atene! All’OAKA Arena gli Azzurri sconfiggono anche la Grecia (74-70), bissando così il successo di ieri sera contro la Serbia ed aggiudicandosi così per la quarta volta il Torneo dell’Acropolis! Match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale, toccando anche il massimo vantaggio a +15 nel terzo quarto. Gli ellenici hanno provato a mettere in difficoltà gli uomini di Gianmarco Pozzecco nei minuti conclusivi accorciando anche a -2, ma i liberi di Marco Spissu hanno consegnato di fatto la vittoria nelle mani della Nazionale del Belpaese.

17 punti di Simone Fontecchio e doppia doppia sfiorata da Nicolò Melli con 13 punti e 9 rimbalzi, mentre Marco Spissu mette a referto 11 punti. Per la Grecia, invece, il top scorer è Rogkavopoulos con 12 punti.

Ancora out Giannis Antetokoumpo e Nick Calathes nella Grecia, con il pubblico dell’OAKA Arena che riserva una sorta di standing ovation a Gigi Datome – tenuto a risposto quest’oggi. Nicolò Melli alza la parabola: il primo canestro del match è degli Azzurri (2-0). Il giocatore reggiano arpiona il rimbalzo ed appoggia per il 4-0 Italia. Ci pensa Thanais Antetokoumpo – fratello maggiore di Giannis e Koustas – a sbloccare il punteggio per gli ellenici (4-3), con il semi-gancio di Papagiannis che vale il sorpasso (4-5). Ci pensa ancora il Capitano dell’Olimpia Milano a riportare la compagine del Belpaese in vantaggio (7-5), con Simone Fontecchio che penetra e subisce anche il fallo: i ragazzi del CT Pozzecco prendono le misure sui padroni di casa (10-5). Thomas Walkup arma il braccio dall’arco ed accorcia (10-8), ma Stefano Tonut attacca la linea di fondo e sorprende Papanikolau (12-8). 2/2 per Marco Spissu a cronometro fermo e massimo vantaggio Italia a -3’55” dal termine del primo quarto (14-8), con l’ex Olimpia Milano Mitoglou che fa 2/3 ai liberi (14-11). Giocata di potenza di Simone Fontecchio (16-11), con Papapetrou che spara la tripla del -2 (16-14). Papapetrou pareggia i conti dalla lunetta (16-16), ma Luca Severini è micidiale dalla lunga distanza: dopo 10’ l’Italia conduce per 19-16 sulla Grecia.

Secondo quarto che si apre subito nel segno di Alessandro Pajola: bomba e doppio possesso pieno di vantaggio per gli Azzurri (22-16). Matteo Spagnolo col jumper dalla media distanza: mini-break di 5-0 della Nazionale tricolore (24-16) e time-out immediato di Itoudis. Reazione ellenica col 2+1 di Mitoglou (24-19), con ‘Momo’ Diouf che schiaccia e risponde per l’Italia che torna a +7 (26-19). Papanikolau manda a bersaglio solo uno dei due liberi a disposizione (26-20), con Nicolò Melli che continua a giganteggiare in area e piazza due canestri in fila – 12 punti per il vice-Capitano azzurro – che valgono il vantaggio in doppia cifra per l’Italia (30-20): altro time-out chiamato dal CT Itoudis, con i padroni di casa in netta difficoltà. Rogkavopoulos prova a scuotere in compagni con la tripla (30-23), ma Simone Fontecchio dal pitturato non si fa pregare due volte (32-23). Altra segnatura pesante degli ellenici con Tsalmpoyris (32-26), con Fontecchio che risponde subito con la stessa moneta (35-26 e 10 punti per l’ala degli Utah Jazz). Taglio perfetto di Papagiannis (35-30), con Walkup che sulla sirena trova i tre punti che valgono il 35-31 con cui le due squadre vanno all’intervallo lungo.

Semi-gancio di Papagiannis in avvio di terzo quarto: la Grecia rosicchia due punti (35-33), ma Simone Fontecchio replica subito (37-33). Bomba di Marco Spissu e nuovo +7 (40-33), con Papanikolau che tiene gli ellenici a -5 (40-35). Altro mini-parziale dell’Italia con la tripla di Tonut e la schiacciata di Fontecchio (45-35): gli Azzurri premono ancora sull’acceleratore e tornano a +10 (45-35). Ancor Papanikolau suona la carica (45-37), ma il pescarese è il protagonista assoluto del match e tiene l’Italia in doppia cifra di vantaggio salendo a quota 16 punti (47-37): time-out di coach Itoudis, con Moraitis che brucia la retina dall’arco (47-40). Ci pensa però ‘Pippo’ Ricci a farsi trovare pronto dalla lunga distanza: Italia ancora avanti di dieci lunghezze (50-40). Lountzsis cerca di accorciare per i padroni di casa (50-42), ma ci pensa Luca Severini a punire la difesa dall’angolo (53-42). Non trema la mano a Matteo Spagnolo dalla lunetta (55-42), con il neo-playmaker dell’Alba Berlino che va fin in fondo: a meno di un minuto dalla terza sirena gli Azzurri toccano il massimo vantaggio a +15 (57-42). I liberi di Lountzis fissano il punteggio sul 57-46 all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo il leitmotiv della sfida non cambia: gli Azzurri trovano subito un break di 3-0 firmato Procida-Pajola (60-46). La Grecia prova a rientrare con il 2+1 di Rogkavopoulos (60-49), ma un gancio di Ricci ed una bomba di Procida riportano l’Italia a +13 (63-52). Chatzidakis tiene gli ellenici a -11 (65-54), ma Nicolò Melli è in stato di grazia ed appoggia al tabellone (67-54). 3/3 di Rogkavopoulos dalla lunetta (67-59), con i padroni di casa che provano a rientrare dopo il coast-to-coast di Chatzidakis (67-61). Fase di stallo del match, con la Grecia che rosicchia qualche punto a cronometro fermo (67-63). Marco Spissu non ha paura di sparare la bomba del 70-63, che costringe il CT Itoudis a fermare ancora il gioco a -1’24” dalla sirena conclusiva. Appoggio perfetto di Papagiannis sulla rimessa (70-65). Thomas Walkup accorcia a -4 con l’arresto e tireo (71-67), mentre Simone Fontecchio che fallisce uno dei due liberi (72-67). Gli ellenici non mollano fino alla fine: tripla di Papanikolau e -2 (72-70), time-out di Gianmarco Pozzecco con tre secondi rimasti sul cronometro. Non trema la mano al playmaker sardo dalla ‘linea della carità’: finisce 74-70 in favore degli Azzurri, che battono la Grecia centrando il bis dopo la vittoria di ieri contro la Serbia e si aggiudicano anche il Torneo dell’Acropolis!

IL TABELLINO DEL MATCH

ITALIA-GRECIA 74-70 (19-16, 16-15, 22-15, 17-24)

Italia: Spissu 11, Tonut 5, Melli 13, Fontecchio 17, Ricci 5, Spagnolo 6, Caruso ne, Polonara, Diouf 2, Severini 6, Procida 4, Woldetensae ne, Pajola 5, Datome ne.

Grecia: Walkup 8, Rogkavopoulos 12, Lountzis 6, Larentzakis, Moraitis 3, Bochoridis, Papagiannis 10, Papanikolau 8, Papapetrou 5, Tsalmpoyris 3, Toliopoylos ne, T. Antetokoumpo 3, Mitoglou 8, Chatzidakis 4.

Credit: Ciamillo