Basket, l’Italia atterra a Manila: tra 3 giorni l’esordio contro l’Angola

L’attesa sta per finire: tra tre giorni inizieranno finalmente i Mondiali 2023 di basket, evento che si terrà dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone. Tra le squadre presenti ci sarà anche l’Italia, che per la prima fase a gironi è stata sorteggiata nel gruppo A insieme ad Angola, Repubblica Dominicana e Filippine.

La Nazionale azzurra esordirà venerdì 25 agosto alle 10:00 italiane contro l’Angola a Manila (capitale delle Filippine) ed è proprio lì che Datome e compagni sono atterrati oggi dopo essere partiti da Hong Kong. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco, che nelle amichevoli pre-Mondiali hanno vinto sette partite su sette, non si alleneranno nella giornata odierna, ma scenderanno in campo domani all’Smart Araneta Coliseum, sede della seconda e terza partita dell’Italia nella fase a gironi (mentre la prima si disputerà alla Philippine Arena), per disputare una sessione di allenamento dalle 15.00 alle 16.15 locali.

Ricordiamo che dopo l’esordio di venerdì contro l’Angola, l’Italia tornerà sul parquet domenica 27 agosto sempre alle 10:00 per sfidare la Repubblica Dominicana e poi martedì 29 agosto alle 14:00 per affrontare le Filippine nell’ultima giornata della prima fase a gironi. L’obiettivo degli azzurri sarà ovviamente quello di vincere il primo girone con più punti possibili, per poi avere più chance di passare anche la seconda fase a gruppi (in cui tutte le squadre partiranno con i punti conquistati nella prima fase a gironi) e approdare così ai quarti di finale.

Credit: Ciamillo