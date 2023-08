Basket: l’Italia prosegue a gonfie vele la preparazione verso il Mondiale. Fra pochi giorni si vola in Asia, scelti i 12 del roster definitivo

L’Italbasket saluta la seconda settimana di test verso il Mondiale 2023 con una larga vittoria su Porto Rico (98-65), nella serata in cui si celebrava l’ultima gara di Gigi Datome da giocatore sul territorio tricolore in un Pala De Andrè di Ravenna esaurito e colorato di azzurro. Per la rappresentativa del Bel Paese percorso netto finora nelle partite disputate finora in vista del torneo iridato: dopo i due successi della Trentino Basket Cup e del Torneo dell’Acropolis, infatti, Melli e compagni hanno calato la cinquina contro la compagine portoricana.

I ragazzi agli ordini del CT Gianmarco Pozzecco osserveranno due giorni di riposo, ritrovandosi poi a Roma da dove voleranno in Asia giovedì 17 Agosto, per iniziare ad adattarsi al fuso orario ed al clima del continente. Sono previste due partite amichevoli a Shenzhen (Cina) contro il Brasile (domenica 20 Agosto alle 9:00 ora italiana) e contro la Nuova Zelanda (lunedì 21 Agosto alle 11:30) nell’ambito della Solidarity Cup, che anticipa di pochi giorni il debutto alla rassegna iridata contro l’Angola di venerdì 25 Agosto a Manila (Filippine).

Il Commissario Tecnico ha sciolto le riserve comunicando, al termine della sfida contro Porto Rico, gli ultimi due tagli al roster ovvero Guglielmo Caruso e Tomas Woldetensae, definendo così i dodici che difenderanno la maglia azzurra al Mondiale 2023 ovvero i seguenti: Capitan Gigi Datome; Marco Spissu, Matteo Spagnolo, Alessandro Pajola (playmaker); Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Achille Polonara (ali); Gabriele Procida, Stefano Tonut (guardie); Luca Severini e ‘Momo’ Diouf (centri).

Nel successo contro i portoricani conferme decisamente positive sono arrivate da Simone Fontecchio e Gabriele Procida, che hanno chiuso con 16 punti messi a referto. Anche Matteo Spagnolo ha confermato l’ottimo trend già visto nel Torneo dell’Acropolis con 15 punti segnati, insieme a Stefano Tonut che ha chiuso con 10 punti. Sotto le plance Luca Severini e ‘Momo’ Diouf hanno dimostrato fatto buona guardia sia in difesa che in attacco, dimostrando ancora una volta di meritarsi la convocazione in Nazionale: coach Pozzecco può sicuramente tirare un sospiro di sollievo per il momento, in un reparto ovvero quello dei lunghi in cui negli ultimi anni abbiamo sempre faticato.

Da sottolineare ancora una volta l’entusiasmo che si respira nel gruppo agli ordini del Commissario Tecnico friulano, con i giocatori che dimostrano un forte senso di appartenenza e di attaccamento alla maglia: anche questo può è essere un ulteriore motivazione in vista di una competizione importante quale il Mondiale al via tra meno di due settimane.

Credit: Ciamillo