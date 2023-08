Beach volley, Europei Under 20. Da domani Cicola/Angeloni e Burgmann/Acerbi a caccia del podio continentale

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura delle coppie italiane nei tornei continentali con un risultato al di sotto delle aspettative nell’Under 22 ma da domani ci provano le due coppie iscritte all’Europeo Under 20, Angeloni/Cicola tra le ragazze e Burgmann/Acerbi tra i ragazzi, a risollevare le sorti del settore giovanile azzurro guidato da Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis.

A Riga si danno appuntamento gli atleti più interessanti in prospettiva e i nomi di spicco non mancano, come spesso (troppo) accade nelle ultime stagioni, con maggiore frequenza in campo maschile che in campo femminile dove le vocazioni in Europa latitano, per quantità e qualità. In campo femminile l’Italia punta su Luna Cicola, al terzo anno nelle file di Bergamo in serie A1, e Agnese Angeloni che in stagione si sono prese belle soddisfazioni nel campionato italiano giovanile ed hanno partecipato anche a qualche tappa senior.

Non particolarmente fortunate nel sorteggio, Cicola/Angeloni che debutteranno domani alle 9.50contro le lettoni padrone di casa Struka/Struka, poi affronteranno alle 15.40 le tedesche Schäkel/Dreßen (GER) e infine venerdì se la vedranno con una delle coppie che ha maggiore esperienza a livello internazionale, le ceche Pavelková/Pavelková.

In campo maschile tanti i nomi interessanti, con diversi giocatori che si sono già messi in evidenza in tornei internazionali, come ad esempio il lettone Fokerots che, in coppia con Tocs, ha appena vinto il Future di Varsavia, che sarà affiancato da Bulgacs che ha chiuso lo stesso torneo al terzo posto. Attenzione però anche ai francesi Canet/Rotar, che all’Europeo hanno fatto sudare non poco Mol/Sorum, ai polacchi Lejawa/Beta, ai norvegesi Mol/Aas, un nome, un programma, agli svedesi Hölting Nilsson/Ask, ai cechi Oliva/Westphal e agli olandesi Groenewold/de Groot.

Cmpito duro quello degli azzurri Acerbi e Burgmann che però a livello giovanile già vantano risultati interessanti e oggi inizieranno la loro avventura alle 10.40 contro i croati Devald/Vlašić. Domani le sfide contro i lettoni Teteris/Gutmanis e contro i belgi Hendrikx/Vercauteren.

TORNEO FEMMINILE

Pool A. Oggi 11.30: Ēbere/Konstantinova (LAT)-Ceylin/Simdim (TUR), Alexoglou/Paschalaki (GRE)-Terze/Rasic (CRO). 16.30: Ēbere/Konstantinova (LAT)-Terze/Rasic (CRO), Alexoglou/Paschalaki (GRE)-Ceylin/Simdim (TUR). Venerdì: Ēbere/Konstantinova (LAT)-Alexoglou/Paschalaki (GRE), Terze/Rasic (CRO)-Ceylin/Simdim (TUR).

Pool B. Giovedì 14.00: Serdiuk/Udovenko (UKR)-Gusarova/Siapani (CYP), Johansson/Saxne (SWE)-Gavrailova/Gicheva (BUL). 18.10: Serdiuk/Udovenko (UKR)-Gavrailova/Gicheva (BUL), Johansson/Saxne (SWE)-Gusarova/Siapani (CYP). Venerdì: Serdiuk/Udovenko (UKR)-Johansson/Saxne (SWE), Gavrailova/Gicheva (BUL)-Gusarova/Siapani (CYP).

Pool C. Giovedì 14.50: Konink/Sonneville (NED)-Micevic/Balac (SRB), Javornik/Kalar (SLO)-Tucker/Canevari (ENG). 18.10: Konink/Sonneville (NED)-Tucker/Canevari (ENG), Javornik/Kalar (SLO)-Micevic/Balac (SRB). Venerdì: Konink/Sonneville (NED)-Javornik/Kalar (SLO), Tucker/Canevari (ENG)-Micevic/Balac (SRB).

Pool D. Giovedì 13.10: Izuzquiza/Serrano (ESP)-Gonzalez/Lavie (ISR), Mäenpää/Hirvonen (FIN)-Hododi/Miu (ROU). 17.20: Izuzquiza/Serrano (ESP)-Hododi/Miu (ROU), Mäenpää/Hirvonen (FIN)-Gonzalez/Lavie (ISR). Venerdì: Izuzquiza/Serrano (ESP)-Mäenpää/Hirvonen (FIN), Hododi/Miu (ROU)-Gonzalez/Lavie (ISR).

Pool E. Giovedì 10.40: Bossart/Kernen (SUI)-Dancova/Matyushenkova (SVK), Ciezkowska/Lunio (POL)-Runce/Martini Adamsone (LAT). 16.30: Ciezkowska/Lunio (POL)-Dancova/Matyushenkova (SVK), Bossart/Kernen (SUI)-Runce/Martini Adamsone (LAT). Venerdì: Ciezkowska/Lunio (POL)-Bossart/Kernen (SUI), Dancova/Matyushenkova (SVK)-Runce/Martini Adamsone (LAT).

Pool F. Giovedì 9.50: Angeloni/Cicola (ITA)-Struka/Struka (LAT), Pavelková/Pavelková (CZE)-Schäkel/Dreßen (GER). 15.40: Angeloni/Cicola (ITA)-Schäkel/Dreßen (GER), Pavelková/Pavelková (CZE)-Struka/Struka (LAT). Venerdì: Angeloni/Cicola (ITA)-Pavelková/Pavelková (CZE), Schäkel/Dreßen (GER)-Struka/Struka (LAT).

Pool G. Giovedì 9.00: Vasvári/Gubik (HUN)-Cyvaite/Vilkelyte (LTU), Kandimaa/Jürgenson (EST)-Tennøy/Mol (NOR). 15.40: Vasvári/Gubik (HUN)-Tennøy/Mol (NOR), Kandimaa/Jürgenson (EST)-Cyvaite/Vilkelyte (LTU). Venerdì: Vasvári/Gubik (HUN)-Kandimaa/Jürgenson (EST), Tennøy/Mol (NOR)-Cyvaite/Vilkelyte (LTU).

Pool H. Giovedì 12.20: Berger/Hohenauer (AUT)-Monteiro/Santos (POR), Lyø/Krogh (DEN)-Coens/Van Deun (BEL). 17.20: Berger/Hohenauer (AUT)-Coens/Van Deun (BEL), Lyø/Krogh (DEN)-Monteiro/Santos (POR). Venerdì: Berger/Hohenauer (AUT)-Lyø/Krogh (DEN), Coens/Van Deun (BEL)-Monteiro/Santos (POR).

TORNEO MASCHILE

Pool A. Giovedì 11.30: Fokerots/Bulgacs (LAT)-Tomas/Tomas (POR), Bratož/Mugerli (SLO)-Hidekel Yari/Day (ISR). Venerdì: Fokerots/Bulgacs (LAT)-Hidekel Yari/Day (ISR), Bratož/Mugerli (SLO)-Tomas/Tomas (POR). Fokerots/Bulgacs (LAT)-Bratož/Mugerli (SLO), Hidekel Yari/Day (ISR)-Tomas/Tomas (POR).

Pool B. Giovedì 13.10: Fröbel/Wüst (GER)-Usatov/Didorciuc (MLD), Lejawa/Beta (POL)-Täht/Põldma (EST). Venerdì: Fröbel/Wüst (GER)-Täht/Põldma (EST), Lejawa/Beta (POL)-Usatov/Didorciuc (MLD). Fröbel/Wüst (GER)-Lejawa/Beta (POL), Täht/Põldma (EST)-Usatov/Didorciuc (MLD).

Pool C. Giovedì 9.50: Hammarberg/Berger (AUT)-Perry/Sanders (ENG), Sacit/Ahmet Can (TUR)-Hansen/Bisgaard (DEN). Venerdì: Hammarberg/Berger (AUT)-Hansen/Bisgaard (DEN), Sacit/Ahmet Can (TUR)-Perry/Sanders (ENG). Hammarberg/Berger (AUT)-Sacit/Ahmet Can (TUR), Hansen/Bisgaard (DEN)-Perry/Sanders (ENG).

Pool D. Giovedì 12.20: Canet/Rotar (FRA)-Salkovskis/Jaundžeikars (LAT), Udvarhelyi/Polgár (HUN)-Kaliozis/Kardoulias (GRE). Venerdì: Canet/Rotar (FRA)-Kaliozis/Kardoulias (GRE), Udvarhelyi/Polgár (HUN)-Šalkovskis/Jaundžeikars (LAT). Canet/Rotar (FRA)-Udvarhelyi/Polgár (HUN), Kaliozis/Kardoulias (GRE)-Šalkovskis/Jaundžeikars (LAT).

Pool E. Giovedì 9.00: Mol/Aas (NOR)-Kostic/Bugarcic (SRB), Deecke/Friedli (SUI)-Oksanen/Viljamaa (FIN). Venerdì: Deecke/Friedli (SUI)-Kostic/Bugarcic (SRB), Mol/Aas (NOR)-Oksanen/Viljamaa (FIN). Deecke/Friedli (SUI)-Mol/Aas (NOR), Kostic/Bugarcic (SRB)-Oksanen/Viljamaa (FIN).

Pool F. Giovedì 10.40: Hendrikx/Vercauteren (BEL)-Teteris/Gutmanis (LAT), Burgmann/Acerbi (ITA)-Devald/Vlašić (CRO). Venerdì: Hendrikx/Vercauteren (BEL)-Devald/Vlašić (CRO), Burgmann/Acerbi (ITA)-Teteris/Gutmanis (LAT). Hendrikx/Vercauteren (BEL)-Burgmann/Acerbi (ITA), Devald/Vlašić (CRO)-Teteris/Gutmanis (LAT).

Pool G. Giovedì 14.50: Hölting Nilsson/Ask (SWE)-Palubinskas/Vilkelis (LTU), Moiseiev/Tymchenko (UKR)-Cabañas/Koeppen (ESP). Venerdì: Hölting Nilsson/Ask (SWE)-Cabañas/Koeppen (ESP), Moiseiev/Tymchenko (UKR)-Palubinskas/Vilkelis (LTU). Hölting Nilsson/Ask (SWE)-Moiseiev/Tymchenko (UKR), Cabañas/Koeppen (ESP)-Palubinskas/Vilkelis (LTU).

Pool H. Giovedì 14.00: Oliva/Westphal (CZE)-Tsanev/Stanev (BUL), Groenewold/de Groot (NED)-Jancok/Lapos (SVK). Venerdì: Oliva/Westphal (CZE)-Jancok/Lapos (SVK), Groenewold/de Groot (NED)-Tsanev/Stanev (BUL). Oliva/Westphal (CZE)-Groenewold/de Groot (NED), Jancok/Lapos (SVK)-Tsanev/Stanev (BUL).

Foto Fivb