Hockey prato, Europei 2023: cambio dell’ultim’ora in casa Italia, arriva Giulia Bianchini tra le convocate

Un cambio dell’ultima ora per la Nazionale italiana di hockey su prato al femminile, pronta a debuttare agli Europei in quel di Moenchengladbach sabato.

Le azzurre sono già in terra tedesca e sono state costrette ad un avvicendamento: Giulia Bianchini, portiere già protagonista con la Nazionale indoor under 21, è stata chiamata d’urgenza per sostituire Sofia Montserrat, che ha dato forfait per un infortunio.

Andiamo a scoprire la nuova lista delle convocate, questa volta definitiva.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

PORTIERI:

LUCIA CARUSO – GIULIA BIANCHINI

DIFENSORI:

TERESA DALLA VITTORIA – CAMILA MACHIN – IVANNA PESSINA – SARA PUGLISI

CENTROCAMPISTI:

ELETTRA BORMIDA – SOFIA LAURITO – DALILA MIRABELLA – AILIN OVIEDO – LARA OVIEDO – MERCEDES PASTOR

ATTACCANTI:

ANTONELLA BRUNI – CANDELA CAROSSO – FEDERICA CARTA – CHIARA DI BELLA – MARIA EMILIA GARCIA MUNITIS – ANTONELLA RINALDI

