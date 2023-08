Basket in carrozzina, Europei 2023: Italia eliminata nei quarti di finale dalla Germania

L’Italia del basket in carrozzina termina la sua esperienza agli Europei in svolgimento a Rotterdam (Olanda). Dopo una prima fase in cui ha raccolto tre successi e due sconfitte, la compagine tricolore esce nei quarti di finale per mano della Germania col punteggio di 69-63, pagando soprattutto un ultimo quarto di grande difficoltà. Sfumato l’obiettivo di arrivare a medaglia, ora la Nazionale del Bel Paese deve vincere le prossime due partite per conquistare almeno il quinto posto ovvero l’ultimo disponibile per accedere al torneo di ripescaggio per le Paralimpiadi di Parigi 2024.

Non bastano i 22 punti di un mai domo Papi ed i 17 di un sempre efficace Carossino per provare a ribaltare l’inerzia del match soprattutto nel finale quando gli avversari hanno mantenuto una maggiore efficienza al tiro.

Di Giusto sceglie il quintetto fin qui più utilizzato ovvero con i tre lunghi Carossino-Papi-Bedzeti e gli esterni Raorahi-Boganelli. Gli Azzurri iniziano nel migliore dei modi la partita: l’Italia prova subito a scappare via. La difesa regge bene e nell’altra metà campo il giro palla è molto rapido: il vantaggio tocca così la doppia cifra +10 (23-13) alla fine di un primo periodo.

Il secondo quarto si apre esattamente come si era chiuso il precedente con gli Azzurri che ritoccano il massimo vantaggio a +12 grazie all’ennesimo piazzato di Papi, che precede però il primo momento difficile per i ragazzi tricolore: Carossino è costretto ad uscire per il terzo fallo e la Germania recupera così 9 punti all’Italia, grazie soprattutto alla buona mano di Haller (che sale in doppia cifra con 12 punti). Dal +3 però gli azzurri riescono a reagire nuovamente piazzando un nuovo parziale trascinati dalla coppia composta da Papi (che sale a 20 punti con 10/12 al tiro) e Bedzeti, che si mette in partita con un paio di azioni personali seguite da uno straordinario assist in sottomano per il quarto punto di un sempre positivo Raourahi: all’intervallo lungo l’Italia conduce di sette lunghezze (42-35).

Il terzo quarto si presenta così come un’autentica battaglia, dove la Germania produce il massimo sforzo per rimettersi in partita ma l’Italia è brava a mantenere un vantaggio di sicurezza sugli avversari (+2), nonostante il quarto fallo fischiato a Carossino per l’ennesimo sfondamento ed un Papi limitato dalla difesa tedesca. Una tripla allo scadere di Halouski fissa il punteggio sul 53-53 all’ultima pausa breve del match.

Il periodo conclusivo si apre con il primo canestro della ripresa che porta la firma di Papi, tornato nel frattempo sul parquet al posto di un sempre positivo Giaretti. Questo è forse l’ultimo guizzo a tinte tricolori, perché i tedeschi piazzano un pesante parziale di 6-0 a metà quarto che indirizza la partita per la Germania. Carossino spara l’unica tripla della partita, ma non basta perché i teutonici non alzano il piede dall’acceleratore e toccano il +7 con una manciata di minuti al termine. A poco servono i tentativi disperati della panchina con gli ingressi di Giaretti e Spanu: l’Italia cede 69-63 e ora sarà costretta a vincere le prossime due partite per conquistare almeno la qualificazione al torneo di ripescaggio per le Paralimpiadi di Parigi 2024.

ITALIA – GERMANIA 63-69

Italia: Papi 22, Carossino 17, Bedzeti 12, Raourahi 8, Giaretti 4, Saaid, Boganelli, Spanu, Tanghe.

Foto: FIPIC