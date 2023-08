Basket: anche Kristaps Porzingis salta i Mondiali per infortunio! Il CT della Lettonia Luca Banchi perde la sua stella

Altra rinuncia pesante ai Mondiali 2023 di basket quella annunciata nella giornata odierna. Dopo il forfait di Giannis Antetokoumpo (Grecia), la Lettonia dovrà fare a meno del suo miglior giocatore ovvero Kristaps Porzingis.

Il centro classe 1995 – che nella prossima stagione giocherà ai Boston Celtics dopo la trade con i Washington Wizards che ha coinvolto anche il nostro Danilo Gallinari che ha fatto il percorso inverso – salterà l’imminente rassegna iridata a causa di un infortunio alla caviglia. La decisione è stata presa in accordo con lo staff medico della franchigia del Massachusetts, ma non sono note le tempistiche per il recupero e di conseguenza il rientro sul parquet.

Queste le parole del giocatore della Nazionale baltica, riportate dal sito della Federazione in un comunicato di questa mattina a seguito di post pubblicato sul profilo social in lingua originale di Porzingis: “È difficile, mi sento molto responsabile verso me stesso e verso i tifosi della nazionale lettone, ma è stata presa la decisione che non giocherò ai Mondiali. Dopo diverse settimane di recupero, e ripetuta risonanza magnetica, la fascite plantare del piede mi impedisce ancora di essere in campo in piena prontezza. Questa decisione congiunta è stata presa sia dallo staff medico e tecnico della squadra nazionale, sia dal team ‘Celtics’, con il consiglio e l’opinione che sia necessario continuare il processo di recupero. Una decisione del genere non è facile da prendere, ma prometto che ci sarò e sosterrò la squadra il più possibile“.

Anche Luca Banchi, Commissario Tecnico della Lettonia, ha commentato così la rinuncia del suo giocatore più importante al Mondiale: “Sono molto deluso di dover commentare questo post. Tutti abbiamo cercato di aiutare Kristaps (Porzingis, ndr) a risolvere i suoi problemi di salute prima dell’inizio della Coppa del Mondo. Sfortunatamente, nonostante gli incredibili sforzi del nostro team medico che lavora giorno e notte, questo non è stato possibile. Grazie a loro e, ovviamente, a Kristaps per il viaggio. Ha confermato ancora una volta il suo amore per la nazionale e per l’intera comunità cestistica lettone. So quanto Kristaps vorrebbe essere in campo per rappresentare la Lettonia, ma dobbiamo accettare la realtà. Andiamo avanti sapendo che Kristaps sosterrà la squadra con tutto il cuore e lotteremo in ogni partita in modo che lui e tutti i nostri fan possano essere orgogliosi di noi“.

La Lettonia – inserita nel gruppo H che gioca a Jakarta (Indonesia) insieme a Canada, Libano e Francia – debutterà al Mondiale venerdì 25 Agosto alle 11:15 ora italiana contro il Libano, affrontando poi la temibile compagine transalpina domenica 27 Agosto (ore 11:45) chiudendo contro il Canada martedì 29 Agosto (ore 15:30). In caso di passaggio al turno successivo si incrocerebbe con le prime due classificate del girone G che include Iran, Costa d’Avorio, Brasile e i Campioni del Mondo della Spagna.

Foto: fiba.basketball