Basket, Gianni Petrucci: “Pozzecco vive con intensità il suo ruolo, con lui confronto guardandoci negli occhi”

Emozioni in campo e fuori per la Nazionale italiana di basket impegnata nei Mondiali 2023 nelle Filippine. Gli azzurri, vittoriosi ieri contro la selezione di casa a Manila, si sono qualificati alla seconda fase della rassegna iridata e potranno solo vincere per entrare tra le migliori otto di questa rassegna iridata. Tra queste avversarie ci sarà nuovamente la Serbia e l’incrocio con gli assi balcanici sta diventando un’abitudine che ultimamente ha sorriso agli uomini di Gianmarco Pozzecco.

CT della Nazionale al centro delle polemiche per l’espulsione nella partita persa dall’Italia contro la Repubblica Dominicana. Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, aveva tirato anche un po’ le orecchie al suo tecnico, richiamandolo a un atteggiamento più consono. In tutto questo, Pozzecco si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo il successo citato contro le Filippine.

“Datemi addosso, ma lasciate stare i nostri giocatori. Questi ragazzi hanno vinto undici delle ultime dodici partite. Il mio presidente federale mi vuole bene come un figlio ed io gli voglio bene come un padre e gli dedico questa vittoria. Abbiamo conquistato l’accesso al preolimpico. Ho uno staff clamoroso, se non ci fosse stato il mio staff mi sarei buttato giù dal trentasettesimo podio. Quando si è amici si è amici per la vita”, aveva dichiarato il CT.

Tornando sull’argomento, Petrucci ha dichiarato all’ANSA: “Pozzecco è un allenatore che vive profondamente il suo mestiere. Non conosce altro modo di farlo se non quello di interiorizzarlo ed esserne parte fino, a volte, a starci male. Ci siamo confrontati guardandoci negli occhi come sempre da quando è arrivato e gli ho detto ciò che pensavo. Il livello di stress, in un Mondiale, è enorme e la posta in palio è altissima“.

Foto: LaPresse