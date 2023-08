Basket femminile, Europei U16 2023: l’Italia lotta ma cede all’overtime alla Francia in semifinale

Si ferma in semifinale il sogno dell’Italbasket femminile agli Europei Under 16 in svolgimento a Smirne (Turchia). Le azzurrine portano la Francia all’overtime ma cedono per 66-69, dovendo rinunciare così alla possibilità di centrare la finale per il primo posto. La rappresentativa del Bel Paese proverà almeno a salire sul terzo gradino del podio, affrontando la Finlandia – sconfitta dalla Spagna – nella finalina prevista domani alle 18:00 ora italiana.

Top scorer per le ragazze tricolore è Francesca Baldassare con 19 punti, mentre Isabel Mohamud Mohamed Hassan e Marianna Zanetti mettono entrambe a referto 10 punti. Per le transalpine, invece, 17 punti di Emma Broliron e 12 di Claire Dalstra.

Francesca Baldassare sblocca subito il punteggio (2-0), ma le francesi innestano le marce alte e piazzano immediatamente un break di 9-0 (2-9). Non si fa attendere la reazione azzurra con un contro-parziale grazie a due bombe in fila di Baldassarre (9-11), ma un lay-up di Dalstra tiene le avversarie a +4 (10-14). Ancora Baldassarre accorcia a -2 (12-14), ma due canestri in fila di Broliron e Dalstra valgono il 12-18 con cui si chiude la prima frazione.

Botta e risposta in avvio di secondo quarto tra Beatrice Cere e Risacher (14-20), con Emma D’Este che chiude il 2+1 e tiene le Azzurre a contatto (17-20). Simplot fa 2/2 dalla lunetta, con la Francia che prova a respirare un attimo (19-24). Dopo alcuni minuti di digiuno realizzativo, Nicole Torresani va a bersaglio per il -3 (21-24). Loubens appoggia per il +5 transalpino (22-27), ma Francesca Baldassarre brucia la retina dall’arco e pareggia i conti (27-27). Allegra Mosconi deposita per il sorpasso Italia (29-27), ma Loubens spara la tripla del 29-30 con cui si va all’intervallo lungo.

Nel terzo parziale il leitmotiv del match non cambia, con le due squadre che continuano a lottare punto a punto (31-32). Penetrazione di Giorgia Gorini e nuovo vantaggio azzurro (33-32), con Simplot che riporta avanti le francesi (33-34). Bomba di Nicole Torresani e +2 Italia (36-34), ma Broliron risponde con la stessa moneta (36-37). Polive dalla lunga distanza riporta le avversarie a due possessi pieni di vantaggio (36-42) ma le ragazze tricolore non si scompongono e mordono ancora le caviglie grazie al canestro pesante di Olivia Ostoni (41-42). Due liberi di Marianna Zanetti tengono l’Italia ad un solo punto di svantaggio alla terza sirena.

Dalstra riporta subito la Francia a +3 nell’ultimo quarto (43-46), con Risacher che aggiorna nuovamente il margine a +7 (43-50). Le Azzurre faticano ma riescono a ritornare a segnare con quattro punti in fila di Baldassare e Mohamed Hassan (47-50). Penetrazione con fallo di Leno (48-53), ma ancora Mohamed Hassan tiene la compagine tricolore a contatto (52-53). Marianna Zanetti firma il sorpasso (54-53), ma Loubens è spietata dalla lunga distanza e mette nuovamente la freccia per le transalpine (54-56). Broliron prova a sferrare il colpo del ko (56-58), ma Emma D’Este appoggia in fondo alla retina il pallone del pareggio: 58-58, si va così all’overtime.

Nel primo tempo supplementare le due sfidanti sembrano accusare la stanchezza fisica e mentale di un match combattuto per quaranta minuti. Penetrazione di Dalstra e +2 Francia (58-60), con Mohamed Hassan che pareggia subito i conti (60-60). Ancora Dalstra dal pitturato (60-62), con Broliron che spara la tripla del +5 (60-65): le Bleus provano a dare la spallata decisiva, ma l’Italia non ci sta e rimane a galla grazie alla bomba di Beatrice Cere (63-65). Ancora Dalstra che arpiona il rimbalzo ed appoggia (63-67), con le Azzurrine che non mollano la presa ed accorciano grazia alla segnatura pesante di Francesca Baldassarre (66-67). Broliron fa 2/2 dalla lunetta (66-69), con la preghiera di Oliva Ostoni che si spegne sul ferro: la Francia vince 66-69 e sfiderà la Spagna domani nella finale per il titolo, mentre l’Italia proverà a reagire subito contro la Finlandia nella finalina per il terzo posto.

IL TABELLINO DEL MATCH

ITALIA-FRANCIA 66-69 dTs (12-18, 17-12, 14-14, 15-14, 8-11)

Italia: Giacchetti 3, Mosconi 3, Ostoni 3, Baldassarre 19, Gorini 2, Mohamed Hassan 10, Cere 6, D’Este 3, Minora 0, Torresani 7, Volpato ne, Zanetti 10.

Francia: Kavoka, Simplot 7, Bloriron 17, Risacher 11, Bentoumi 1, Loubens 8, Fontcha 5, Otto 2, Dalstra 12, Polive 3, Bourgeois, Leno 3.

Foto: fiba.basketball